In Ennetach läuten die Alarmglocken

Am vergangenen Sonntag war einigen Akteuren anzumerken, dass es einen Unterschied zwischen Testspiel und Punktspiel gibt. So lässt sich wohl erst in zwei, drei Wochen ein Rückschluss auf die Vorbereitung legen. Der Tabelle fehlt es noch an Aussagekraft, weil einige Mannschaften noch viele Nachholspiele absolvieren müssen. Und dennoch ist eine Tendenz erkennbar.

SV Braunenweiler – SG KFH Kettenacker (So., 15 Uhr; Vorrunde: 2:1). - Im Hinspiel gab es ein knappes aber verdientes 2:1 für den Aufsteiger. Das spielfreie Wochenende nutzte die Ramic-Mannschaft, um sich auf anderen Sportplätzen umzusehen. „Wenn man keine Tore schießt, holt man auch nicht die Punkte“, sagte am vergangenen Sonntagabend Kettenackers Matthias Schmid. Das Spielgelände in Bad Buchau war zwar ungewohnt, aber die drei Punkte hätten eingefahren werden müssen, so Schmid weiter.

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr; 3:1). - Zwei Konter in den Schlussminuten bescherten den Hausherren im Hinspiel einen Dreier. Dass sich beide auf Augenhöhe begegnen sah man schon damals. Zwei technisch gute Mannschaften, fair - es gab nur zwei Gelbe Karten - beide wussten zu gefallen. Türkiyemspor unterlag am vergangenen Wochenende in Scheer. Es reicht halt nicht, nur eine halbe Stunde Druck auszuüben. Die Söllner-Elf ist stark genug, sich individuell mit dem Gegner zu beschäftigen. Mal sehen, ob dies auch auf der Kälberweide möglich ist.

FC Krauchenwies/Hausen II – TSV Scheer (So., 15 Uhr; 0:2). - Eine vermeidbare Niederlage bezog der FC im Hinspiel, war aber mindestens ebenbürtig. Auch in Langenenslingen verkaufte sich die Köhler-Truppe recht gut, aber die mangelnde Erfahrung einzelner Spieler verhinderte den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Ziel muss nun ein Punkt sein. Aber: Scheer wartete am vergangenen Sonntag geduldig ab und schloss einige Angriffe gekonnt ab.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – SV Langenenslingen (So., 15 Uhr; 1:0). - Im Hinspiel gab es keine Gelbe Karte und auch vergangene Woche in Gammertingen blieb die SGM ohne Verwarnung. Die Küchler-Truppe versucht immer mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Nur 19-mal sah die Küchler-Elf in dieser Saison bislang einen Karton. Das ist eine deutliche Sprache. Spielerisch stark ist auch die Bednarek-Truppe. Die Zuschauer sehen daher ein abwechslungsreiches Verfolgerduell, obwohl zwischen beiden elf Punkte liegen. Langenenslingen wird auf Sieg spielen müssen.

SG Hettingen/Inn. - SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr; 2:0). - Das Glück hat nur der Tüchtige, sagt man. Wie Hettingen vergangene Woche gegen Fulgenstadt, als dem Aufsteiger die erste Halbzeit gehörte, aber Dangel und Co. fast leichtfüßig die Tore machten. Renhardsweiler verschoss im Hinspiel drei Elfmeter. So viele Gelegenheiten wird es nicht noch einmal geben. Zuletzt punktete der SVR In Bad Buchau gegen den KFH Kettenacker. Der wäre auch am Sonntag Gold wert.

SV Bronnen – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr; 3:3). - In Fulgenstadt führte Bronnen zweimal, doch es reichte nicht. Auch in Bolstern gab es am Ende keine Punkte. Der Kader kann - wenn er vollzählig ist - auf die prekäre Lage reagieren. So heißt es sich weiterhin gegen die Abstiegsgefahr zu wehren. Fulgenstadt zeigte gegen den Tabellenführer am vergangenen Sonntag keinen Respekt. Aber die Routine von Flöß und Co. machte den Unterschied. Der Tabellenletzte braucht auf dem Köllenberg drei Punkte.

SV Ennetach – SV Bolstern (So., 15 Uhr; 0:2). - Ennetach ging gegen einen FC IVE unter, der nicht in Besetzung angetretenen war. Da läuteten die Alarmglocken sehr schrill, wie in dieser Saison noch nie. Auch im bislang letzten Heimspiel gegen Bolstern gab es eine Niederlage. Im Ennetacher Lager muss etwas geschehen. Die Gäste wissen, dass der Vergleich in Ennetach kein Selbstläufer wird. Angeschlagene Gegner sind häufig unberechenbar.

Spielfrei: TSV Gammertingen