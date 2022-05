In der Abstiegszone wird’s eng

Nach dem 2:0-Sieg in Uttenweiler braucht die TSG Ehingen aus den verbleibenden zwei Spielen noch zwei Punkte, um sicher Meister zu sein. Spannender ist es am Tabellenende. Hundersingen ist mit einem 0:0 so etwas wie der Gewinner den Spieltages, der FV Altheim patzte zu Hause gegen Bad Buchau und Schelklingen/Hausen durfte tatenlos zuschauen. Bad Buchaus Sieg in Altheim kommt wohl zu spät.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Bad Saulgau 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Julian Haberer (28.), 1:1 David Striegel (34.), 2:1 Patrick Vogler (77.). - Im Duell der beiden Ex-Landesligisten siegte der FCK/Hausen. Nach einer weiten Flanke von Timmy Rauser auf Julian Haberer traf dieser per Kopf über Stefan Hiller hinweg zur Führung der Gastgeber. Nach einer Einzelleistung von Diallo legte dieser die Kugel zurück auf den heraneilenden Kapitän David Striegel, der mit einem Flachschuss aus 18 Metern traf. Zu Beginn der Schlussviertelstunde war es Patrick Vogler, der den Siegtreffer erzielte für den FCK. Flanke von rechts, Vogler schloss direkt ab, Hiller wehrte den Ball mit dem Fuß ab, aber wieder genau auf Vogler, der im Nachfassen den Ball ins Tor bugsierte.

SV Langenenslingen - SG Altheim 0:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Florian Madl (8./22./72.), 0:3 Dominik Späth (66.) - Gelb-Rot: SGA (54.). - Die Altheimer Gäste beherrschten den SV Langenenslingen und hatten in Florian Madl einen dreifachen Torschützen. Selbst in Unterzahl trafen die Altheimer noch zweimal. Erst drei Tage zuvor hatte das Team von Trainer Martin Blankenhorn gegen den fV Bad Saulgau mit 5:1 gewonnen.

SV Uttenweiler - TSG Ehingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Luan Kukic (53.), 0:2 Dominik Martin (66.). - Z.: 180. - Die Gäste aus Ehingen waren von Beginn an etwas besser im Spiel und trafen schon zu Beginn den Innenpfosten, von wo der Ball aber zurück ins Feld sprang. Der SVU spielte zu oft zu ungenau und nutzte seine wenigen Möglichkeiten nicht. Dann trafen die Gäste die Latte (23.), kurz darauf verfehlte ein satter SVU-Schuss aus 30 Metern das Ehinger Gehäuse nur knapp. Nach dem Wechsel waren es wiederum die Gäste, die wacher in die Partie kamen und den Führungstreffer erzielten (52.). Danach lief beim SVU nicht mehr viel zusammen und die Gäste am Drücker. In der 66. Minute setzte sich Valentin Gombold im Strafraum durch, bediente Dominik Martin - 0:2.

SGM Blönried/Ebersbach - SV Hohentengen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Joachim Rauch (20.), 1:1 Fabian Beckert (40.), 2:1 Joachim Rauch (45.), 2:2 Christian Lehr (75./HE). - Z.: 150. - Blönried/Ebersbach verpasste es in der ersten Halbzeit weitere gute Möglichkeiten zu nutzen und eine höhere Führung herauszuschießen. Das 1:0 leitete ein Ball in die Gasse ein, den Rauch aufnahm und von der linken Seite vollendete. Beim Ausgleich nutzte Hohentengens Spielertrainer ein Missverständnis der SG-Hintermannschaft und stand plötzlich blank vorm Tor. Quasi mit dem Pausenpfiff „erzwang“ Lorenz Weiß das 2:1. Er arbeitete sich durch die SVH-Hintermannschaft und passte das Leder zu Rauch, der einschob. In der zweiten Halbzeit kam die Gäste, denen das Pokalfinale noch spürbar in den Knochen steckte, etwas auf. Nach einem Pressschlag von Marcel Gentner sprang diesem der Ball an den Arm, der Schiedsrichter wertete dies als Handspiel. Den Elfmeter verwandelte Lehr (75.).

FV Neufra - SG Hettingen/Inneringen 2:4 (0:3). - Tore: 0:1 Florian Dangel (8.), 0:2 Simon Steinhart (32.), 0:3 Florian Dangel (45. +1/HE), 1:3, 2:3 Fabian Brehm (46./75.), 2:4 Lukas Steinhart (88.). - Z.: 120. - Nach fünf Minuten hatte Fabian Brehm die erste dicke Möglichkeit für den FVN, vergab aber freistehend. Florian Dangel brachte die Gäste aus - nach FVN-Sicht - abseitsverdächtiger Position in Führung, die Simon Steinhart (32.) und erneut Dangel nach einem, so sah es der FVN, umstrittenen Handelfmeter bis zur Pause ausbaute. Neufra kam zielgerichteter aus der Pause. Fabian Brehm verkürzte mit zwei Kopfballtoren - das erste auf Flanke von Robert Henning - auf 2:3 (46./75.), ehe Lukas Steinhart den Deckel auf die Partie für die Gäste machte, die damit den Klassenerhalt endgültig klarmachten.

SF Hundersingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 0:0. - Z.: 150. - Gelb-Rot: Brotzer (59./SFH; wdh. Foulspiel). - „Das könnte man so sagen“, entgegnete Hundersingens Trainer Michael Renz auf die Vermutung, die SF Hundersingen seien mit einem 0:0 so etwas wie der Gewinner des Spieltags. „Aber eigentlich waren die Gäste giftiger, aggressiver, williger. Ihnen fehlte nur der Stürmer, der die Dinger reinmacht“, sagte Renz. „Außerdem hat uns unser Torwart Uwe Buzengeiger das 0:0 gerettet und im Spiel gehalten“, lobte er Hundersingens Nummer eins. Am Ende hatte aber Hundersingen noch zwei Gelegenheiten durch Timo Bischofberger und durch einen Freistoß der Sportfreunde, die Partie auf den Kopf zu stellen.

FV Altheim - SV Bad Buchau 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Baur (7./HE), 0:2 Rico Schlegel (65.), 1:2 Johannes Schneider (72.). - Z.: 150. - Der FV Altheim macht sich mit einer Niederlage gegen Bad Buchau selbst das Leben im Abstiegskampf schwerer als es ohnehin schon ist. Die Altheimer taten sich gegen tiefstehende Gäste schwer. Nach einem Konter gab es einen Handelfmeter, den Fabian Baur zur frühen Führung verwertete. Mit dem Pausenpfiff traf Johannes Schneider per Kopf die Latte (45.). In Halbzeit zwei traf Rico Schlegel nach einem Konter zum 2:0 für die Gäste. Im Sechzehner legte er den Ball auf seinen Schussfuß und traf ins lange Eck (65.). Dann musste Marius Hecht nach einem Zusammenprall mit einem Bad Buchauer mit einer tiefen Wunde raus (68.). Zum zweiten Mal binnen einer Woche musste für einen Altheimer Spieler der Krankenwagen anrücken, um den Spieler zu behandeln. Johannes Schneider traf per Kopf zum Anschluss und in der Schlussphase rettete Kevin Muranyi gegen Xaver Spitzfaden - im Duell Torwart gegen Ex-Torwart - den knappen Gästesieg.

SG Öpfingen - Schwarz Weiß Donau 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Julian Tessmann (27., 53.), 0:3 Marvin Akhabue (58.), 1:3 Philipp Mall (83./FE).