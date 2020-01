In Bad Saulgau wird die sechste öffentliche Ladesäule für E-Autos in Betrieb genommen

Die beiden Energiepartner Stadtwerke Bad Saulgau und Stadtwerk am See Friedrichshafen haben kürzlich am Bahnhof eine weitere Ladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen.

Eine Schnelladestation steht bereits bei den Stadtwerken in der Moosheimer Straße. Normalladestandorte sind am Parkplatz Chalaisplatz, vor dem Hallenbad und ab sofort in der Karlstraße beim Bahnhof. Damit betreiben die Stadtwerke Bad Saulgau nun insgesamt sechs öffentliche Ladesäulen im Gemeindegebiet. Bereits in den Vorjahren wurden Ladestationen im Parkhaus Stadtforum sowie beim Thermalbad eingerichtet. Eine weitere Ladesäule der OEW befindet sich vor dem Rathaus.

Für die Errichtung der vier neuen Ladesäulen haben sich Stadt und Stadtwerke gemeinsam mit 16 oberschwäbischen Gemeinden an der Ausschreibung des Bundesverkehrsministeriums um eine Förderung neuer Säulen beteiligt. Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) hat die Bewerbung koordiniert und organisiert die Umsetzung. Die Gesamtinvestitionssumme für die vier Säulen liegt bei 64 000 Euro. Als Technologiepartner kümmert sich das Stadtwerk am See um Abrechnung und Logistik rund um die neuen Ladestationen.

Bereits für den Wirtschaftsplan 2020 sind weitere Standorte in der Planung. Mit geplanten und den nun nutzbaren sechs öffentlichen Ladesäulen in Bad Saulgau sehen sich Stadt und Stadtwerke Bad Saulgau für die Entwicklung der E-Mobilität in der Stadt gut gerüstet und voll in Linie mit der Landesregierung.

Alle Ladesäulen sind rund um die Uhr einsatzbereit. Die Ladezeit richtet sich unter anderem nach Leistungsumfang des zu betankenden Fahrzeuges. Bei kleinen Autos rechnet man durchschnittlich eine Stunde Ladezeit, an der Schnelladesäule bei den Stadtwerken die Hälfte. Alle Vertragspartner (Strom) werden akzeptiert, die Abrechnung erfolgt über den Stromanbieter des Nutzers. Da gibt es die Möglichkeit der Monatsrechnung und Direktbezahlung über PayPal oder hinterlegte Bankverbindung. Dazu wird eine App auf des Smartphone geladen – dann kann es losgehen. Informationen darüber, wie geladen werden kann findet man direkt auf der Säule. Im Kundenbüro der Stadtwerke Bad Saulgau gibt es weitere Informationen über Möglichkeiten von Benutzung verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel über Mobilfunk-App. Auch die Homepage der Stadtwerke liefert Wissenswertes über die Elektromobilität in Bad Saulgau unter www.stadtwerke-bad-saulgau.de.