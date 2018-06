Claas Maschinenbau feiert 100 Jahre Claas am kommenden Sonntag in Bad Saulgau mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr. Vor dem Fest sprach SZ-Redakteur Rudi Multer mit dem Bad Saulgauer Geschäftsführer Theo Freye und Ulrich Nickol, Leiter Marketing und Vertrieb.

SZ: 100 Jahre Claas, was bedeutet das für Sie?

Theo Freye: Für mich ist das Jubiläum die Bestätigung der Grundeigenschaften eines Familienunternehmens. Dazu gehört der Anspruch, es immer besser machen zu wollen, die hohe Geschwindigkeit der Anpassung an den Markt zu halten. Auf der anderen Seite stehen Eigenschaften wie Bodenhaftung, Beständigkeit und Berechenbarkeit. Das Unternehmen wird inzwischen in der dritten Generation von der Familie Claas geführt. Das ist Ausdruck von Beständigkeit. Man sollte für ein solches Jubiläum allerdings nicht zu lange in den Rückspiegel schauen, sondern lieber weiter nach vorn fahren.

Ulrich Nickol: 100 Jahre Claas sind auch 44 Jahre Claas in Bad Saulgau. In dieser Zeit hat sich der Betrieb von einem oberschwäbischen Hersteller von Erntemaschinen zu einem internationalen Anbieter von Futtererntetechnik entwickelt, mit einem Exportanteil von über 70 Prozent.

Wie schätzen Sie insgesamt die Entwicklung in Bad Saulgau ein?

Theo Freye: In Bad Saulgau ist in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht worden. Bad Saulgau wächst mit dem Erfolg. Wir haben hier in neues technisches Bildungszentrum, in das neue Entwicklungszentrum und eine neue Produktionslinie investiert. Besonders wichtig ist uns die Investition in neue Mitarbeiter. Die meisten von ihnen kommen aus Bad Saulgau und der Region. Unter den Ingenieuren sind sogar Mitarbeiter, die aus dem Ausland zu uns kommen.

Stichwort Auszubildende: Kann Claas auch im Jubiläumsjahr seine Ausbildungsplätze besetzen?

Theo Freye: Da hatten wir bislang noch nie ein Problem. Bei uns bewerben sich mehr junge Leute als wir aufnehmen können. Das gilt auch für unsere Plätze für ein Studium an der Berufsakademie (kombinierte Ausbildung aus Studium und Beruf, d. Red.) und im kaufmännischen Bereich.

Welche Jubiläumsfeierlichkeiten außer diesen am kommenden Wochenende gibt es sonst noch?

Theo Freye: Die Feier am Wochenende ist ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Wir haben mit Händlern aus der ganzen Welt auf der Landwirtschaftsausstellung Sima in Paris gefeiert und werden dies im November mit unseren Kunden auf der Agritechnica in Hannover tun. Claas hat einen Pressewettbewerb für junge Journalisten ausgeschrieben über die Landtechnik der Zukunft. Dr. Rolf Meuther (der frühere Chef von Claas in Bad Saulgau, d. Red.) sitzt neben Journalisten überregionaler Zeitungen in der Jury. Auf allen Messen in diesem Jahr tritt Claas unter dem Motto: „100 Jahre besser ernten“ auf.

Ulrich Nickol: Auch die Auszubildenden sind eingebunden. In der ganzen Gruppe wird ein Seifenkistenwettbewerb durchgeführt, bei dem es neben der Geschwindigkeit auch um das Design geht. Ein Team der technischen Ausbildung in Bad Saulgau hat eine Seifenkiste entworfen und gebaut. Es wird trainiert für ein Seifenkistenrennen der Claas-Gruppe, das Ende September in Harsewinkel stattfindet.

Was wünschen Sie sich für die nächsten hundert Jahre?

Theo Freye: Die Entwicklung soll so weitergehen wie in den vergangenen hundert Jahren.

Ulrich Nickol: Die Mitarbeiter sollen weiter mit so viel Spaß und Begeisterung dabei sein wie bisher. Das ist einer der Gründe für unseren Erfolg.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Marktes?

Theo Freye: Landwirtschaft ist eine Zukunftsindustrie. Wir in Deutschland essen 80 Kilogramm Fleisch im Jahr, in den USA sind es 130 Kilogramm, Asiaten essen nur einen Bruchteil davon. Das wird sich angleichen. Um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen, werden drei bis acht Kilo Futter oder Getreideäquivalente, z. B. Grünfutter, benötigt. Strom aus Bioenergie wird zunehmen. Schon heute müssen in Deutschland 7000 Biogasanlagen gefüttert werden. Wir können dieses Wachstum mit intelligenten Maschinen begleiten und die Produktivität steigern. Wenn wir das schaffen sind unsere Produkte auch in Zukunft gefragt. Dann werden wir auch in Zukunft am Standort Deutschland gut leben können.

Ulrich Nickol: Im diesem Jahr hat Claas sein China-Geschäft verstärkt. Wir haben dort die Mehrheit an einem chinesischen Landtechnikproduzenten übernommen. In Peking verfügen wird über eine eigene Vertriebsgesellschaft, die den immer wichtiger werdenden chinesischen Markt betreut.