Rasante Entwicklung: Immer mehr Schüler in Bad Saulgau sind krank

So leer wie aktuell waren die Klassenzimmer an den Bad Saulgauer Schulen schon lange nicht mehr. Schuld daran ist die zurzeit ungewöhnlich hohe Zahl an kranken Schülerinnen und Schülern.

Berta-Hummel-Schule: Zahl der Kranken hat sich verdoppelt

„Normalerweise haben wir zwischen 20 und 30 kranken Kindern. Diese Zahl hat sich in den letzten Wochen aber mehr als verdoppelt“, sagt Susanne Fröhlich, Schulleiterin der Berta-Hummel-Schule. Mit 60 von 565 Schülern fallen an der Grundschule derzeit mehr als zehn Prozent krankheitsbedingt aus.

Die haben teilweise eine Woche lang 40 Grad Fieber und kriegen fast keine Luft mehr. Kinderärztin Ulrike Huss

Besonders gravierend: „Ganz viele sind nicht nur wenige Tage wegen Husten oder Schnupfen krank, sondern liegen wirklich ein bis zwei Wochen komplett flach“, so Fröhlich.

Betroffen sind in ihrer Schule alle Klassenstufen. Teilweise findet der Unterricht mit nur der Hälfte der Klasse statt, teilweise entfällt er ganz. Der Grund für den Unterrichtsausfall ist aber nicht primär das Fehlen der kranken Schüler. „Viele Lehrer fallen zurzeit aus, weil sie selbst kranke Kinder zu Hause haben, um die sie sich kümmern müssen“, erklärt Fröhlich.

Walter-Knoll-Schulverbund: Jeder sechste Schüler ist krank

Noch drastischer ist die Krankenlage bei den Schülerinnen und Schülern des Walter-Knoll-Schulverbunds in Bad Saulgau: 101 von 630 Schülern fehlen an der Real- und Werkrealschule – fast jeder sechste Schüler ist krank.

„Wir haben teilweise Klassen, bei denen nicht einmal die Hälfte der Schüler anwesend ist“, sagt Schulleiter Armin Masczyk. Auch an seiner Schule sei die Zahl der Erkrankten innerhalb weniger Wochen in die Höhe geschnellt.

Schulamt schreitet ein

Wegen des hohen Krankenstandes an den Schulen hat sich in Bad Saulgau bereits das Schulamt eingeschaltet. „Wir bitten um die Rücksichtnahme der Schulen, dass sie aufgrund der an die Kapazitätsgrenzen stoßenden Kinderärzte im Kreis Sigmaringen nicht für jede Kleinigkeit ein Attest verlangen“, sagt Gernot Schultheiß, Amtsleiter des Schulamts Albstadt.

Wenn da nur einer in der Klasse Symptome hat, hat es womöglich schon bald die ganze Klasse. Kinderärztin Ulrike Huss

Heißt konkret: Verpasste Klassenarbeiten können aktuell ohne ärztliches Attest entschuldigt werden, eine Fehlzeit bis zu zehn Tagen ebenso. Diese Maßnahme gebe es derzeit auch in anderen betroffenen Landkreisen und wird vom Schulamt noch mindestens bis zum Frühjahr empfohlen.

Anlass für die Maßnahme ist, dass sich die Kinderärzte aus dem Kreis Sigmaringen geschlossen mit einer entsprechenden Bitte an das Schulamt gewendet hatten. Der Praxisbetrieb sei für sie angesichts der aktuell sehr hohen Krankenlage nicht zu bewältigen, wenn zusätzlich ständig Schüler wegen Kleinigkeiten für ein Attest im Patientenzimmer aufkreuzen würden.

Kinderärztin erklärt: Deshalb ist die Lage so drastisch

Über die Rücksichtnahme der Schulen ist die Kinderärztin Ulrike Huss aus Bad Saulgau dankbar – wenn die Maßnahme des Schulamtes sie auch nur bedingt entlastet. „So, wie es hier in der Praxis aktuell zugeht, habe ich das noch nie erlebt. Es ist eigentlich nicht stemmbar“, sagt sie. Wie ihr gehe es aktuell allen Kinderärzten im Umkreis.

Der Grund für das hohe Patientenaufkommen bei ihr und für den hohen Krankenstand an den Schulen: Aktuell würden mit Corona, der Grippe und dem RS-Virus gleich drei Wellen auf einmal zuschlagen.

So gefährlich ist das RS-Virus

Das RS-Virus verursacht Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und kann bei einer schwerwiegenden Infektion zu einer bedrohlichen Lungenentzündung führen.

Das Virus trifft Kinder mehr als Erwachsene, von den Extremverläufen sind überwiegend die unter Zweijährigen betroffen. „Die sind oft richtig, richtig krank. Die haben teilweise eine Woche lang 40 Grad Fieber und kriegen fast keine Luft mehr“, sagt Kinderärztin Huss. Schüler hätten meist normale Grippesymptome.

Ist die Isolation Schuld?

Eine Grippewelle und eine RSV-Welle gebe es jedes Jahr. In diesem Jahr sei aber ein entscheidender Aspekt anders: „Die Wellen schlagen viel früher zu als sonst“, sagt Huss. Darauf seien Ärzte zwar vorbereitet worden, unter anderem durch die Corona-Isolationsmaßnahmen sei ein früheres Eintreten der Wellen zu erwarten gewesen.

Von den Auswirkungen zeigt sich die Kinderärztin dennoch überrascht. „Ich dürfte eigentlich keine normale Sprechstunde mehr anbieten, weil ich so damit ausgelastet bin, kranke Kinder zu behandeln“, sagt sie.

Den hohen Krankenstand an den Schulen erklärt sich Huss auch durch die hohe Übertragbarkeit des RS-Virus: „Wenn da nur einer in der Klasse Symptome hat, hat es womöglich schon bald die ganze Klasse.“