Im Hotel Schwarzer Adler stehen die Zimmer nicht mehr leer

Größere Treffen sind wieder erlaubt, beim Einkaufen oder Sport gibt es weniger Auflagen, selbiges gilt für Besuche im Schwimmbad oder im Restaurant: Baden-Württemberg kehrt angesichts weiter sinkender Corona-Zahlen in großen Schritten zu einem mehr oder weniger normalen Alltag zurück. Seit Montag, 28. Juni, gelten in den meisten Regionen Lockerungen - im Bodenseekreis aber immer noch nicht. Und das, obwohl die Corona-Zahlen weiter niedrig sind. Auf Nachfrage erklärt der Pressesprecher des Landratsamtes, warum dies so ist.