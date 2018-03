Im Herbst könnten die Arbeiten beginnen

Es kommt Bewegung in die Neugestaltung des Sanierungsgebiets V in Bad Saulgau. Für den Bereich der Innenstadt zwischen Friedrich-, Kaiser-, Blauw- und Hauptstraße hat der Gemeinderat Bad Saulgau am Donnerstag den Bebauungsplan weiter vorangebracht. Einstimmig billigte das Gremium den Entwurf und beschloss die Auslegung.

Ingo Traub, der Geschäftsführer der Reisch Projektentwicklung, geht davon aus, dass diesen Herbst mit den Abbrucharbeiten für das Kaufhaus Linder begonnen werden kann. Das Unternehmen plant für den Bereich des Kaufhauses mit Parkplatz und der Fläche eines benachbarten Wohnhauses einen Neubau mit Wohnungen und einer oder zwei Einheiten für Handel oder Dienstleistungen. Wie berichtet, wird Linder an den Marktplatz umziehen. Das Kaufhaus wird in der derzeitigen Filiale des Schuhfilialisten Reno voraussichtlich im September eröffnen.

Der Bebauungsplan und das Sanierungsgebiet sind deckungsgleich. „Der Bebauungsplan regelt eine mögliche Neubebauung“, sagte Stadtbaumeister Pascal Friedrich. Ein konkreter Gestaltungsvorschlag sei das aber nicht. Es gebe also keine Aussagen darüber, wie das Areal des Gasthauses Bürgerstüble mit seinem Biergarten konkret gestaltet werde. Diese Frage wird in der Öffentlichkeit immer wieder aufgeworfen. Eine vorbereitende Untersuchung hatte sowohl einen Abbruch des Gebäudes als auch eine Sanierung im Bestand als Möglichkeiten offen gelassen. Mit einer Baugrenze im Bereich des bestehenden Gebäudes lässt der Bebauungsplan den Abbruch weiterhin offen.

Mehr Platz zum Aufenthalt

Konkret sind dagegen die Planungen für den Bereich des Kaufhauses Linder. Hier gefiel Stadtbaumeister Pascal Friedrich besonders, dass die Planer die Bebauung nicht eng an den Straßenverlauf anlehnen möchten. Hier sollen Plätze für den Aufenthalt entstehen, so Friedrich. Das zeige Großzügigkeit. Auch im inneren Bereich sind Wege und auch Grünflächen vorgesehen.

Als Ergebnis der Abwägung stellen die Verfasser des Bebauungsplans fest, dass durch die Festsetzungen von Baufenstern – Flächen, auf denen gebaut werden kann – die „Altstadtstruktur“ erhalten bleibe. Die festgelegten Baufelder hätten eine bessere Flächenaufteilung zur Folge. Es würden größere Freiräume geschaffen. Geplant ist laut Bebauungsplan auch eine Tiefgarage, was zur Entlastung der Bad Saulgauer Innenstadt von parkenden Autos beitragen könne.

Konzeptionsphase

„Wir befinden uns derzeit in der Konzeptionsphase“, sagt Ingo Traub. In diesem Bereich sei es darauf angekommen, für eine gute Aufenthaltsqualität zu sorgen, so der Projektentwickler. Die Planer möchten den Straßenraum in der Friedrichstraße durch eine zurückversetzte Bebauung weiten und so Platz für den Aufenthalt entlang der Straße schaffen. „Schwerpunkt des Projekts sind Wohnungen“, so Ingo Traub. Je nach Zuschnitt und Größe geht der Projektentwickler von 35 bis 40 Neubauwohnungen aus.

Noch auf der Suche ist der Projektenwickler nach einem Mieter für eine oder zwei Flächen im Erdgeschoss für Handels- oder Dienstleistungsunternehmen. „Gut wäre es, wenn wir etwas Besonderes bekämen, was es in der Innenstadt bislang noch nicht gibt“, sagt Traub. Etwa 250 Quadratmeter groß ist dieser Bereich. Im rückwärtigen Bereich stünde an weniger exponierter Stelle nochmals eine Fläche für einen zweiten Handels- oder Dienstleistungsbetrieb zur Verfügung. Man denke in diesem Bereich an etwas Kleinteiliges. So müssten für die Anlieferung keine großen Flächen geopfert werden. Man baue auch kein mögliches Konfliktpotenzial mit den künftigen Bewohnern der Wohnungen auf. Auch im Innenbereich sind Frei- und Grünflächen geplant.