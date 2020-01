Im Fokus steht das Streben nach Glück

„Weniger ist mehr“, ist der Leitgedanke der diesjährigen Begegnungstage der Landfrauenvereinigung des katholischen deutschen Frauenbundes der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewesen. Einer dieser insgesamt 22 Begegnungstage in der Diözese war im Zweigverein Bad Saulgau am vergangenen Mittwoch.

„Für alle Menschen, deren Leben von einer Haltung des „immer noch mehr“ geprägt ist. Führe du sie in die Freiheit und Unabhängigkeit“ war eine der zum Tag passenden Fürbitten beim Eröffnungsgottesdienst in der St. Antoniuskirche, den die Frauen zusammen mit Pater Shinto Kattoor feierten. Er war es auch, der im Anschluss daran im katholischen Gemeindehaus das Impulsreferat „Weniger ist mehr – Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein“, hielt.

„Unser Wirtschaftssystem und unser materieller Wohlstand beruhen auf der Maxime „immer mehr, immer besser, immer schneller!“, führte Kattoor aus. Um dieser Maxime gerecht zu werden, so der Pater weiter, „ist der heutige Mensch in vielfacher Weise ein Gehetzter, ein Gejagter, ein Geplagter.“ Zur Schnelllebigkeit komme auch noch die Kurzlebigkeit der Informationsflut und des Tuns. Zur Gesellschaft, die mit Religion und dem Glauben an das Leben danach immer weniger anfangen kann, komme der Verlust der Ewigkeitsperspektive noch dazu. „Früher lebten die Menschen 40 Jahre plus ewig. Heute leben sie nur noch 90 Jahre“.

Lebenslange Übung

Das hat seinen Preis. Volle Konzentration auf das irdische Leben, es ist ja die letzte Gelegenheit. Diese Fixierung auf das Diesseits, verbunden mit dem Streben, möglichst viel zu erreichen, verbunden mit der Angst ja nichts zu verpassen, diese Fixierung entsolidarisiert und führt zur Ellenbogenmentalität. Als probates Mittel empfahl Peter Shinto Kattoor die Übung des heiligen Ignatius, das Leben vom Ende her in den Blick zu nehmen und sich die Fragen zu stellen: Wie möchte ich rückblickend in meiner letzten Stunde gelebt haben? Für wen möchte ich da gewesen sein? Wo muss ich mein Leben neu ausrichten? Diese lebenslange Übung verlange, sich immer wieder aus der Betriebsamkeit zurückzuziehen, inne zu halten, zur Besinnung und Ruhe zu kommen und sich den Freiraum der Stille zu schaffen. Weniger ist mehr – wie kann man mit weniger glücklicher leben?, um diese Frage für sich zu beantworten, nannte er vier Schritte: Sich Zeit nehmen und herausfinden, was im Alltag Ballast und zu viel ist, dem minimalistischen Leben bei allem Handeln und Tun mit der Frage „Muss das sein“ mehr Raum geben, Loslassen.

Loslassem, das heißt: Weggeben und hinnehmen, was nicht zu ändern ist bei allem was man tut, und als letzte Empfehlung Vertrauen auf Gott haben, erklärte Shinto Kattoor. War die morgendliche Auseinandersetzung mit dem Leitthema anspruchsvoll und nachdenklich, galt der Nachmittag dem Wellness für Geist und Seele. Die Mundart-Autorin Marlies Grötzinger war dafür die richtige Adresse. Die große Dame des schwäbischen Dialektes wusste ihre Zuhörerinnen mit Anekdoten, Gedichten und Geschichten, aber auch mit so manchem Hintergrundwissen der schwäbischen Mundart zu unterhalten. Ob der Tagesablauf der schwäbischen Hausfrau oder die Zustände im heimischen Schuhschrank, stets wurde sie mit Applaus und Lachen, aber auch mit so manchem erinnernden Nicken beim „Wie’s leba auf dem Land war“ belohnt.

Dass „Weniger ist mehr“ im Schwäbischen geübt wird, beweise der Schwabe mit den drei Wörtern „ha, aha, ha noi“ mit der dieser eine vollständige Kommunikation führen könne. Mit „Vergesst schwäbisch schwätza it!“ endete der Begegnungstag, bei dem Adelindis Minsch für die erkrankte Vorsitzende Renate Spehn die Moderation übernahm.