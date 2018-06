Im „Dreikönigskeller“ etabliert sich eine monatliche Jamsession

Für Jazzmusiker und ihre Fans gibt es in der Region ein neues Highlight: An jedem 1. Freitag im Monat steigt im „Dreikönigskeller“ eine Jamsession, die vom Jazzverein Bad Saulgau getragen wird. Zu diesem Abend treffen sich Jazzer, die üblicherweise nicht zusammen in einer Band auftreten. Dabei lässt sich selten vorhersagen, wie viele Musiker kommen, wann sie eintreffen – der Abend ist lang - und welche Instrumente vertreten sind. So entstehen auf der Bühne immer neue Formationen, spannende Sounds und überraschende Soli. Denn im „Dreikönigskeller“ darf gejammt, sprich improvisiert werden, wobei nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuhörer mächtig Spaß haben. Damit eine solche Veranstaltung gelingt, bedarf es einer gewissen Grundausstattung, zu der Schlagzeug, Bass, Klavier und Verstärker gehören. Bei der zweiten Jamsession am vergangenen Freitag sorgte die gewöhnlich fünfköpfige Band „Unit 5“ für die „Backline up“. Dass ihr Trompeter jobbedingt fehlte, war jedoch kein Beinbruch. Drummer Florian „Flo“ Graf, Bassist Thomas Kapitel, Peter Löw am Piano und Armin Sproll, Saxophon, beeindruckten auch in kleiner Besetzung durch versiertes, von ausdrucksstarken Soli geprägtes Spiel. Prompt stellte sich noch ein Gasttrompeter ein, der die Zuhörer mit makellosem Ansatz und virtuosem Spiel zu Begeisterungspfiffen hinriss. Um allen Musikern eine gemeinsame Basis zu bieten, stehen bei einer Jamsession überwiegend Standards auf dem Programm. Solche oft gespielten, vom Publikum geliebten Stücke finden sich im „Real Book“, einer wahren „Jazzer Bibel“, (Originalton Flo Graf) die über 500 Standards enthält. So konnte sich auch ein weiterer Gast mit seiner Gitarre problemlos ins Geschehen einklinken. Musiker aus dem Publikum, die ohne Instrumente gekommen waren, hatten trotzdem die Chance zum Mit-Jammen, denn Unit 5 stellte bereitwillig ihr eigenes Instrumentarium zur Verfügung. Als einziger Freiwilliger marschierte Jan, neun Jahre alt, auf die Bühne, der zum ersten Mal mit Papa eine Jamsession erlebte. Er erhält seit drei Jahren Schlagzeugunterricht und fand auf Flo Grafs Trommeln und Becken schnell in den Rhythmus der übrigen Spieler. Außer herzlichem Beifall gab’s für den mutigen Drummer ein Glas Spezi als Gage. Schon jetzt ist sicher: Nicht nur er, sondern auch ein Großteil des Publikums wird zur nächsten Jamsession in den „Dreikönigskeller“ kommen. Hervorragender Jazz mit Überraschungsmomenten, eine entspannte Atmosphäre, aufmerksame Bewirtung und Eintritte auf Spendenbasis garantieren hier beste Unterhaltung. Natürlich hoffen die Veranstalter auch auf die Teilnahme weiterer Musiker, die Spaß haben, in verschiedenen Formationen zu jammen. Die Sessions beginnen künftig ebenfalls schon um 19.00 Uhr, damit auch jazzbegeisterte Kurgäste teilnehmen können.

Informationen über weitere Veranstaltungen des Jazzvereins Bad Saulgau gibt es per Internet über www.jazzverein-badsaulgau.de .

