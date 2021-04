In einem Gartengrundstück in der Fulgenstadter Straße in Bad Saulgau hat ein 45 Jahre alter Mann Müll verbrannt. Laut Polizeibericht sorgte er für eine starke Rauchwolke, die weithin zu sehen war. Der Mann verbrannte Teile einer Schaumstoffmatte sowie Kunststoffeimer und ein Schubkarrenrad. Laut Angaben des 45-Jährigen wären die Gegenstände zufällig beim Verbrennen des Reisigs mit in Brand geraten. Der Mann wurde angezeigt.