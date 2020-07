Ikone der Kommunalpolitik: Liselotte Lohmiller stirbt mit 99 Jahren

In Jagstzell und Rosenberg sind Gräber geschändet worden. In Jagstzell räumten Diebe bei zwei Grabstellen die Bepflanzung ab, im Nachbarort Rosenberg machten sich Unbekannte zum Teil mit Werkzeug am Grab von Helga Burschet zu schaffen – und das gleich dreimal.

„Man fragt sich, wer so etwas macht?“ Bürgermeister Raimund Müller ist mächtig angefressen, dass auf dem Jagstzeller Friedhof zum wiederholten Mal Grabschmuck verschwunden ist. Er vermutet dahinter „System“.