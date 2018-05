Im Filmkunstprogramm des Kinos Bad Saulgau läuft derzeit der Film „Das schweigende Klassenzimmer“. Nach dem Einmarsch der Armee der Sowjetunion in Ungarn und der gewaltsamen Niederschlagung des Volksaufstands im Jahr 1956 hatten Abiturienten eine Schweigeminute organisiert. Davon und von den harschen Reaktionen des Staatsapparats handelt der Film. Bei Rainer Beierlein, pensionierter Lehrer am Störckgymnasium Bad Saulgau, hat der Film Erinnerungen wachgerufen. Eine ähnliche Aktion hatte seine Klasse im Internat des Kreuzchores in Dresden organisiert.

„Der Ungarn-Aufstand hat alle aufgewühlt“, erinnert sich Rainer Beierlein, der in den 50er-Jahren in der DDR zur Schule ging. Zunächst habe man sich gefreut, dass der Aufstand der Ungarn so erfolgreich war. Groß sei die Empathie nach der gewaltsamen Niederschlagung gewesen. Zwar unterdrückte das SED-Regime die Nachrichten über den Aufstand. Doch über Rias, dem Sender der damaligen amerikanischen Zone in Berlin, konnten sich auch Rainer Beierlein und seine Klassenkameraden informieren. „Der Sender wurde gestört, aber man konnte das trotzdem verstehen“, sagt Beierlein.

Teilnahme an Gedenkminute

Im Jahr 1957 hätten seine Klassenkameraden und er über diesen Sender erfahren, dass im Westen eine Gedenkminute zur Erinnerung an den Aufstand geplant war. Gemeinschaftlich habe die Klasse beschlossen mitzumachen. „Da gab es keinen Rädelsführer.“ Punkt 11 Uhr sollte die ganze Klasse gemeinsam aufstehen und schweigen.

Um diese Zeit hatte die Klasse Physikunterricht, erinnert sich der Beierlein. Siemer habe der Lehrer geheißen, ein gutmütiger, kein besonders guter Lehrer, aber SED-Parteimitglied. Zur vereinbarten Zeit seien synchron die Stühle zurückgeschoben worden. Die Klasse stand. Der Lehrer habe um die Bedeutung der Aktion gewusst. „Ihr Faschisten! ihr Faschisten!“ habe er geschrien. Seine von einer starken Brille eh schon vergrößerten Augen seien noch größer geworden. Beierlein erinnert sich an die Details der furchterregenden Momente. „Ob wir zwei Minuten ausgehalten standen, weiß ich nicht mehr. Eine Minute kann lang sein. 45 Sekunden waren es auf alle Fälle.“ Nach der Aktion verlieh Rainer Beierlein dem wenig geliebten Physiklehrer den Namen „Gutesiemer“. Denn dass es im Internat des Kreuzchores nicht zu ähnlich harten Reaktionen wie im Film kam, führt Rainer Beierlein darauf zurück, dass der Physik-Lehrer das synchrone Aufstehen „nicht an die große Glocke hängte“. Auch die besondere Atmosphäre des Internats des Kreuzchors habe dazu beigetragen, dass keine große Sache daraus gemacht wurde. Heute würde er eine solche Aktion nicht mehr machen. Als 14-Jähriger - so alt war Rainer Beierlein damals – habe man noch keine eigene politische Position. Man habe eine Weichenstellung vorgenommen. „Und diese Weiche hätte in den Abgrund führen können.“ Drei Jahre später verließ Rainer Beierlein die DDR, weniger aus politischen, mehr aus persönlichen Gründen. Vor dem Mauerbau war dies noch gefahrlos möglich.