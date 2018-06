Seit Anfang Dezember ist Peter Müller nicht nur Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Saulgau, sondern auch kommissarischer Dekan des Dekanats Saulgau mit seinen vier Seelsorgeeinheiten und insgesamt 30 Kirchengemeinden. Er übernimmt das Amt vorübergehend von Jürgen Brummwinkel, der aus persönlichen Gründen aufhörte (die SZ berichtete). Die Doppelbelastung bereitet dem 40-Jährigen bislang keine Probleme. „Ich setze mich gerne für die Kirche ein“, sagt Müller.

Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte Pfarrer Müller vor etwa vier Wochen zum kommissarischen Dekan ernannt. Die Reaktionen der Bürger darauf waren unterschiedlich – „von großer Freude bis Mitleid, weil ich jetzt viel mehr Arbeit habe“, sagt Peter Müller. Der Bischof wird auch den Termin für die Wahl des Dekans der Seelsorgeeinheit Saulgau festlegen – aller Voraussicht nach im Laufe des Jahres 2016. Er scheint jedenfalls nicht abgeneigt, für das Amt des Dekans zu kandidieren. „Jetzt schaue ich erst einmal, wie alles läuft“, sagt Peter Müller zurückhaltend.

Mehr Termine als vorher

Für Pfarrer Peter Müller ist trotz seiner Doppelfunktion eine Botschaft immens wichtig. „Es wird sich für die zehn Pfarrgemeinden in meiner Seelsorgeeinheit nichts ändern“, sagt er. Sein Ziel sei es, sein Alltagsgeschäft, seine vielen Termine und seine zusätzliche Verwaltungsarbeit unter einen Hut zu bekommen. „Das gelingt in den ersten Wochen einwandfrei“, sagt Müller, der merkt, dass jetzt mehr Einladungen zu offiziellen Anlässen auf seinem Schreibtisch landen. Das benötige ein hohes Maß an Flexibilität und deutlich mehr Organisationsaufwand als vorher. „Ich versuche trotzdem, die Termine so gerecht wie möglich zu verteilen“, sagt Müller, der froh ist, dass ihm in Biberach die Geschäftsstelle des Dekanats Biberach-Saulgau, das auch für das Dekanat Saulgau zuständig ist, unter die Arme greift. Schließlich wurde er ins kalte Wasser gestoßen.

Große Unterstützung erhält Peter Müller auch von seinem Pastoralteam, das ihm in Sitzungen vertritt oder ihm Arbeiten abnimmt. „Wir sind gut aufgestellt, um die Aufgaben für die Zukunft zu bewältigen.“ Die größte Aufgabe wird das Projekt „Kirche am Ort“ sein, in dem vor allem die Kirchengemeinden aufgefordert sind, „an der Basis nachzufragen, wie Kirche denn sein soll“, ergänzt Müller. Wie wirkt die katholische Kirche nach außen?, welcher Weg soll eingeschlagen werden?, wie können die Menschen besser erreicht werden? Es ginge darum, gemeinsam Ideen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln.

Pfarrer Müller freut sich aber über dieses Projekt und weitere Aufgaben als kommissarischer Dekan. „Wir machen Schritt für Schritt“, so Müller, der mehr Stunden als sonst für die Kirche arbeitet. „Es macht mir aber Spaß.“ Aber ihm sei es auch wichtig, sich in stressigen hin und wieder eine Auszeit zu nehmen, sich jeden Morgen Zeit für Gebet und Meditation zu nehmen. „Es gibt Zeiten, die mir heilig sind, in denen mich mit der Herrgott alleine sein will“, sagt Pfarrer Müller, der als Pfarrvikar begonnen hat und gute Chancen hat, nächstes Jahr zum Dekan gewählt zu werden.