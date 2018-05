Der Abstieg ist gerade mal eine Woche her. Schon einige Zeit stand fest, dass Trainer Gabriel Senciuc (Foto: Bodon) die erste Mannschaft der Bad Saulgauer am Saisonende verlässt. SZ-Mitarbeiter Thomas Lehenherr sprach mit ihm.

Warum ist der TSV Bad Saulgau abgestiegen?

Der Abstieg ärgert mich sehr. Ich kam Ende des vergangenen Jahres zum TSV und konnte in der Kürze der Zeit den Angriff nicht zu einer perfekt funktionierenden Einheit zusammen schmieden. Die Abwehr ist aber besser geworden. Wir haben im Schnitt in der Rückrunde eigentlich sehr wenige Tore pro Spiel kassiert. Nur vorne klappte das Zusammenspiel noch nicht gut genug. Um das zu trainieren, braucht man mehr Zeit, um auch die neuen Spieler ins System zu integrieren. Viel hat nicht gefehlt, es gab sehr knappe Spiele, die wir aber meist verloren haben. Wir haben aber gegen gute Mannschaften oft besser gespielt als gegen unsere Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Haben Sie den Eindruck, dass Mannschaft, Verein und Fans ihre Arbeit geschätzt haben?

Ich habe alles versucht, mir viele Gedanken gemacht und wir haben eigentlich fast immer gut trainiert. Die Spiele waren ja oft ausgeglichen, aber wir sind leider knapp gescheitert. Ich glaube, die Leute haben gesehen, dass wir gekämpft haben und dass auch einiges besser geworden ist. Ich habe viele positive Zuschriften von Fans bekommen, das hat mich gefreut und auch die Funktionäre des Vereins haben mich immer unterstützt. Die Mannschaft hat im Training immer gut mitgemacht und die Spieler sagten auch, dass ihnen die Art und Intensität gut gefällt. Ich hätte eben etwas mehr Zeit gebraucht.

Wie sieht ihre Zukunft aus. Bleiben Sie beim TSV, vielleicht in der Jugendarbeit?

Zunächst brauche ich mal eine Pause. Ich muss das Geschehene erst mal sacken lassen. Dann werde ich mir überlegen, was ich zukünftig mache. Mein Steckenpferd war schon immer die Jugendarbeit, das war auch in Biberach so. Ein Verein sollte möglichst viele eigene Spieler aufbauen. Das muss das Konzept sein. Ich kenne den TSV schon viele Jahre und bin mit den Verantwortlichen auch weiterhin im Gespräch. Aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.