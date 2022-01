Für viele Diskussionen sorgt derzeit Novak Djokovic, Nummer eins im Welttennis, der in Australien mit seinem 21. Grand-Slam-Titel zum Rekord-Champion der Open-Ära werden könnte. Doch noch ist nicht sicher, ob der „Djoker“ überhaupt im Melbourne Park aufschlagen darf. Sein Status als Ungeimpfter (?), Genesener (?) oder was auch immer - Djokovic wird im Netz längst verspottet als „No-Vax Djokovic“ - und widersprüchliche Angaben im Zusammenhang mit seinen Einreise-Unterlagen sorgen weiter für Ungewissheit. Am Dienstag tauchte sogar die Vermutung auf, der 34-Jährige habe wissentlich falsche Angaben in seinem Einreisevisum gemacht, betreffend seines Aufenthaltortes vor seinem Flug nach Australien. Auch Gernot Maier, Vorsitzender des TC Bad Saulgau und selbst zwei Jahrzehnte lang Turnierdirektor eines Weltranglistenturniers, den „Knoll Open“, äußert sich zum Fall auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Maier, Sie als Vorsitzender des TC Bad Saulgau und vor allem als ehemaliger Direktor eines Weltranglistenturniers: Wie ordnen sie den Fall Djokovic ein?

Ein Spieler muss wissen, welche Regeln es gibt. Um sicher gehen zu können, dass er spielen darf, hätte er sich halt impfen lassen müssen. Sollte er genesen sein zum 16. Dezember, ist das meiner Meinung nach noch nicht gültig. Natürlich verstehe ich auch die Turnierdirektoren, die bestrebt sind, die besten Spieler ins Land zu holen. Aber dieser Eierlauf, der da derzeit veranstaltet wird, das geht nicht. Natürlich willst du als Turnierdirektor die besten Spieler dabei haben. Und natürlich ist es für ihn reizvoll, den 21. Grand-Slam-Titel zu holen. Aber es gibt eben Regeln, die so sind und an die muss sich jeder halten. Es sollte auch für die Nummer eins keine Ausnahmeregel geben. Dazu ist Corona zu ernst.

Das ist im Wesentlichen die Position, wie sie beispielsweise auch Rafael Nadal geäußert hat. Glauben Sie, das Novak Djokovic die Australian Open spielt?

Ja, ich glaube, dass er spielt.