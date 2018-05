„Ich bin ich – und ich lass mich nicht verbiegen“

Anlässlich des Franziskusfestes hat sich das Areal des Klosters in Sießen am Dienstag wieder in ein großes Kinderspieleparadies verwandelt. Zwar hat die frühsommerliche Wetterlage eine kleine Pause eingelegt. Das hat eine große Besucherschar jedoch nicht davon abgehalten, auf den Klosterberg zu kommen und dem Jahresmotto „Und los geht’s!“ nachzuspüren. Ergänzt mit der klaren Aufforderung, „der zu werden, der du bist“.

Sich nicht in irgendwelche Rollen und fremde Vorgaben zwängen zu lassen, dieses Thema wird auch beim Franziskusspiel aufgegriffen. An fünf Orten innerhalb des Klosters lassen Kinder- und Jugendtheatergruppen dazu passende Szenerien aus dem Leben des Heiligen Franziskus lebendig werden. „Ich habe das meine getan, was das eure ist, möge euch Christus lehren“, um diese Aussage des Heiligen Franzikus, frei nach Thomas Celano, rankt das Bühnengeschehen an diesem Vormittag.

„Wir sollen also nicht irgendjemanden imitieren, sondern das tun und leben, was Gott in uns hineingelegt hat“, erläutert Schwester Vera, Mit-Organisatorin des Festes. Oder um es kürzer zu fassen: „Werde der, der du bist!“ Diese Aufforderung passt auch gut zum Workshop mit Schwester Mirjam. Schließlich geht es bei dem von ihr vorgestellten freien Ausdrucks- und Theaterspiel namens Jeux Dramatiques darum, sich nicht in eine Rolle drängen zu lassen, sondern aus dem ganz eigenen Erleben heraus zu agieren und seine Fantasiewelt zum Erblühen zu bringen.

Ein Schatz wird gesucht

„Bin ich gar nichts? Bin ich ein kleiner Irgendeiner“, heißt es im Kinderbuch „Das kleine Ich bin ich“, das Schwester Mirjam mitgebracht hat. Es dient als Vorlage für die folgenden Spielszenen, bei denen die bunt zusammen gewürfelte Gruppe von Kindern und Erwachsenen in kürzester Zeit spielerisch zusammen wächst und ihren Spaß hat.

Der rote Faden an diesem Tag lässt sich auch bei der Schatzsuche mit den Schwestern Angela Maria und Sigeborg weiterspinnen. Frei nach dem Motto: „Und los geht’s! Kommt mit auf die Suche nach dem größten Schatz der Welt!“

Speziell für die „großen“ Besucher wird ein Vortrag angeboten, der sich einer an Gott orientierten, „anderen Erziehung“ widmet. Auch keltische Märchen stehen auf dem Programm. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen jedoch den ganzen Tag über die Kinder. Die genießen die Zaubervorstellungen, das Stockbrotbacken, die unzähligen Bastel- und Spielangebote auf dem gesamten Gelände.

Die frisch gebackenen Waffeln dürfen auch diesmal nicht fehlen. Im Eltern- und Kindercafé herrscht genau so dichtes Gedränge wie beim Werkeln und Schreinern oder beim Schminken.

Den Abschluss bilden Wortgottesdienste an mehreren Orten, einer davon wird von Weihbischof Thomas Maria Renz gehalten. Eine weitere schöne Idee zum Schluss: Während des Gottesdienstes werden Fürbitten auf Papierstreifen geschrieben und daraus anschließend Herzketten gebildet.