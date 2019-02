„Ich bin überrascht von der großen Unterstützung“

Partnerschaftsvereine der Region, die Gemeindepartnerschaften mit Kommunen in Frankreis pflegen, organisieren erstmals gemeinsam eine proeuropäische Aktion auf dem Marktplatz in Bad Saulgau (Donnerstag, 9. Mai, ab 17 Uhr). Karl-Heinz Bleicher, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Hohentengen, hatte die Idee für diese Veranstaltung am Europatag, einige Tage vor der Wahl zum europäischen Parlament. Er brachte die Vereine für dieses Projekt zusammen und ist der Hauptorganisator. SZ-Redakteur Rudi Multer sprach mit ihm über die Aktion, die Motivation für diese Veranstaltung und natürlich über Europa und die Europäische Union.

Was steckt hinter Bürgeraktion Pro Europa?

Auslöser war die Einsicht, dass es gerade jetzt Bürger geben muss, die sich für Europa einsetzen. Ich bin froh, dass ich Mitstreiter gefunden habe innerhalb meines eigenen Partnerschaftsvereins, aber auch bei den Partnerschaftsvereinigungen in der Region. Wir tragen das gemeinsam. Wichtig ist mir, dass es von den Bürgern ausgeht. Die Veranstaltung ist überparteilich und proeuropäisch.

Warum sagen Sie gerade jetzt?

Wir stehen vor Europawahlen. Ich sehe die Gefahr, dass rechtsnationale und populistische Interessengruppen und Parteien gestärkt werden, auch in Deutschland. Dagegen müssen wir ein Zeichen setzen – und das muss von uns Bürgern ausgehen. Wir wollen das Feld im Vorfeld der Wahl nicht den Populisten und Europagegnern überlassen.

Weshalb wurde Bad Saulgau als Ort der Aktion geplant?

Nach zwei Grundsatzsitzungen in Hohentengen mit den Vertretern der beteiligten Vereine und Ausschüsse gab es ein eindeutiges Votum, dass wir die Aktion „Wir stehen für Europa“ organisieren. Bad Saulgau bot sich als zentraler Ort für alle beteiligten Partnerschaftsvereine an. Sie kommen aus Gemeinden in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Biberach.

Wie war die Reaktion auf Ihre Anfragen?

Ich war wirklich überrascht von der großen Bereitschaft, unsere Sache zu unterstützen. Viele Einzelpersonen, Vereine und Gruppen haben ihre Mitwirkung zugesagt. Frau Bürgermeisterin Doris Schröter fand es eine gute Initiative und freute sich auf die Standortwahl. Landrätin Stefanie Bürkle war ebenfalls begeistert und versprach ein sehr persönliches Grußwort zu sprechen. In der ersten Wochen nach unserem Beschluss war ich damit beschäftigt, Anschreiben mit der Bitte um eine Beteiligung oder einen Beitrag zu formulieren. Ich war baff, wie schnell positive Rückmeldungen oder zumindest Ermutigungen zurückkamen.

Okay, Europa ist in Gefahr. Wir sehen den Brexit, wenig europafreundliche Regierungen in Italien und Ungarn. Aber was spricht für Europa?

Die Europäische Einigung ist die beste Idee, die wir Europäer je hatten. Europa steht für Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Europa steht für wichtige Werte wie Toleranz und Demokratie. Europa ist weltweit Vorbild für demokratische Veränderungen und demokratischen Wandel.

Ist Europa nicht zu sehr eine Union im Interesse der Wirtschaft? In Rumänien beispielsweise gibt es materielle Armut, wie wir sie bei uns hier in Deutschland nicht vorstellen können. Welche Rolle sollte Europa in diesem Zusammenhang einnehmen?

Es gibt benachteiligte Regionen in Europa. Es ist richtig, dass die Europäische Union hier Regionalförderung in Griechenland genauso wie im Allgäu oder in Portugal betreibt. Solche Maßnahmen müssen einen Ausgleich schaffen. Manche sozialen Standards müssen angehoben werden, um die Unterschiede beim Wohlstandsniveau anzugleichen. Bei 27 Ländern ist das natürlich nicht einfach. Ja, Europa ist schwierig, aber demokratische Entscheidungswege brauchen Zeit, viel Sachverstand und am Ende muss immer ein Kompromiss stehen. Aber: eine Alternative dazu gibt es nicht. Die Geschichte hat es uns gezeigt, dass dieses Europa uns 70 Jahre Frieden beschert hat.

Warum treten die Partnerschaftsvereine als Organisatoren dieser proeuropäischen Veranstaltung auf?

Bei der Entscheidung für diese Veranstaltung hat sich gezeigt, dass die Verantwortlichen in den Vereinen und Ausschüssen ohne Ausnahme engagierte und motivierte Europäer sind. Sie stehen für ein vereintes Europa. Zur Teilnahme an der Veranstaltung sind alle Menschen aufgerufen, die für die europäische Idee eintreten. Mit ihrer Teilnahme können alle ein Zeichen für ein starkes Europa setzen. Jeder für sich allein hat dazu keine Chance. Das geht nur gemeinsam. Vor den Europawahlen (am 26. Mai, d. Red.) soll die Veranstaltung zeigen, dass es ein starkes bürgerschaftliches Engagement für Europa gibt.

Es gibt ja bereits proeuropäische Institutionen und Bewegungen wie die Europa-Union. Haben Sie mit denen schon Kontakt aufgenommen?

Ja, und es gab nur positive Reaktionen. Sie haben uns die volle Unterstützung zugesagt. Von der Europa-Union wird die für den Kreis Sigmaringen zuständige Vertreterin aus dem Zollernalbkreis nach Bad Saulgau kommen. Die Europa-Union ist eine überparteiliche und in Baden-Württemberg von 3400 Mitgliedern breit getragen Initiative. Sie unterstützt uns außerdem mit Informationsmaterial. Die europaweite Bürgerbewegung Pulse of Europe hat ebenfalls zugesagt, unsere Aktion logistisch und pressemäßig zu unterstützen.

Wie sieht das Programm aus?

Es wird auf jeden Fall ein buntes, unterhaltsames Programm mit Instrumentalmusik, Chorgesang und Kunst geben. Möglichst viele Einzelstimmen zu Europa sollen zu Wort kommen.