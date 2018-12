Der für den 1. PBC Bad Saulgau in der 2. Pool-Billard-Bundesliga spielende Roman Hybler bestreitet an diesem Freitag seine erste Partie bei der 9-Ball-Weltmeisterschaft in Doha/Katar. Der für sein Heimatland Tschechien spielende Hybler trifft dabei auf den Qualifikanten Mohammad Al Amin aus Bangladesh. Hybler ist an Position 61 des 128er-Doppel-K.o.’s (mit Hoffnungslauf) gesetzt. Die 64 besten 9-Ball-Spieler der Welt - festgestellt anhand der Weltrangliste - wurden vom Weltverband eingeladen, die anderen Spieler mussten sich in einer Vorqualifikation vor Ort für das Turnier qualifizieren und wurden gemäß ihrer Weltranglistenposition dann ins Tableau gesetzt. So trifft der Weltranglistenerste aus Albanien, Eklent Kaci, zunächst auf die 128 des Tableaus, Alejandro Carvajal (Chile). Im 128 Spieler umfassenden Feld stehen mehrere Spieler, die zuletzt beim Mosconi-Cup, dem Vergleich USA gegen Europa - ähnlich dem Ryder-Cup im Golf - im Londoner Alexandra’s Palace, dabei waren. Neben Kaci sind dies aus dem Team Europa Albin Ouschan, Weltmeister des Jahres 2016 aus Österreich, der mehrfache Mosconi-Cup-Gewinner Niels Freijen (Niederlande) und Alexandros Kazakis (Griechenland). Auch aus dem Team USA, das in diesem Jahr zum ersten Mal nach acht Euopa-Triumphen wieder den Mosconi-Cup gewann, sind in Doha drei Spieler dabei: Corey Deuel, Billy Thorpe sowie der gehörlose Shane van Boening, der in London im Einzel gegen den Griechen Kazakis den entscheidenden Punkt zum 11:9 für die US-Amerikaner holte. Aus den beiden Mosconi-Cup-Teams fehlen nur der Brite Jayson Shaw und die beiden US-Amerikaner Tyler Styler und Skyler Woodward, 2018 bester Spieler des kontinentalen Vergleichs mit Europa. Dagegen sind in Katar auch drei deutsche Spieler mit von der Partie. Ex-Weltmeister Ralf Souquet, Mosconi-Cup-Rekordspieler mit 17 Einsätzen, der zweifache 9-Ball-Weltmeister Thorsten Hohmann (2003, 2013) und Youngster Joshua Filler, 2017 noch bester Spieler (MVP) des Mosconi-Cups, der in diesem Jahr nicht für den Kontinent-Vergleich nominiert worden war.