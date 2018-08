Hundersingen will Vorsaison bestätigen

Die Fußball-Bezirksliga Donau startet am Donnerstag mit einem Wochenspieltag in ihre Saison 2018/2019. Es könnte eine spannende Runde werden. Viele Anzeichen sprechen dafür. Die Liga scheint ausgeglichener als im vergangenen Jahr, als der FC Mengen die gesamte Runde vorneweg marschierte. Vier neue Mannschaften begrüßt die Liga. Neben Landesligaabsteiger TSG Ehingen, wohl der Topfavorit auf den Titel - kommen die SG SC Blönried/SV Ebersbach, der TSV Riedlingen und die SG Hettingen/Inneringen hinzu. Ins Aufstiegsrennen könnten neben den Ehingern auch die SF Hundersingen, der SV Uttenweiler und der FV Neufra/D. eingreifen.

SG Altheim: Das erste Jahr in der Liga hat die SGA mit einem nicht zu erwartenden siebten Platz abgeschlossen. Nun steht das schwierigere zweite Jahr an. Altheim will sich in der Liga etablieren. Der Kader wurde gezielt verstärkt. - SZ-Prognose: Im vergangenen Jahr war Altheim eine Bereicherung. Im zweiten Jahr heißt es nun, die Leistungen zu bestätigen. Die Qualität im Kader ist da. Kann die SG Altheim das abrufen, ist eine Platzierung zwischen zehn und zwölf drin. Sonst wird es schwer.

FV Altshausen: Der FVA ist das Urgestein der Liga. Nach dem Landesligaabstieg 2003 spielt der FVA nun seit 15 Jahren im Bezirksoberhaus. 2004 landete der FVA noch auf dem zweiten Platz. Danach ging es immer weiter nach unten, inklusive Relegationsspiel. Mit der Rückkehr von Heiko Wenzel und Jörg Züfle als (Spieler-)Trainer, hofft der FVA, an bessere Zeiten anzuknüpfen. - SZ-Prognose: Den Abgang von Torjäger Marc Krämer wird der FVA nur sehr schwer verkraften. Mit den Zugängen vom Nachbarn Ebenweiler und Heiko Wenzel werden die „Herzoglichen“ aber den Umbruch schaffen. Klappt das alles, ist ein einstelliger Tabellenplatz zwischen sechs und acht drin.

SV Bad Buchau: Der einstellige Tabellenplatz neun hat Bad Buchau wieder in ruhigere Gewässer schippern lassen. Jetzt will sich die Mannschaft weiter stabilisieren. Der Blick geht vielleicht sogar nach oben. - SZ-Prognose: Mit Jonathan Hummler und Ivan Baric haben zwei absolute Leistungsträger die Mannschaft verlassen. Allerdings könnten Viktor und Andrej Hasenkampf diese Lücke schließen. Die beiden schon über 30-Jährigen sollen die junge Truppe von Trainer Florian Münch und seinem „Co“ Lukas Schuster führen. Gelingt das, ist ein Platz im vorderen Mittelfeld sicher, Rang sieben bis neun.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach: Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga hat die Elf von Herbert Küchler Geschichte geschrieben. Den Aufstieg feierten Kapitän Marcel Gentner und Co. gebührend. Blönried/Ebersbach will jedes Spiel in der neuen Liga auskosten und die Gegner überraschen und ärgern. - SZ-Prognose: Die Mannschaft ist sehr jung - im Schnitt 23,7 Jahre - und hat noch ein, zwei Baustellen. Ein Vorteil ist die Euphorie und das eingespielte Team. Gelingt es, sich auf die neue Liga einzustellen, ist ein Mittelfeldplatz um Rang zehn drin.

TSG Ehingen: Nur ein Jahr nach dem Sieg im Relegationsspiel gegen Uttenweiler vor der Rekordkulisse in Neufra/D. ist Ernüchterung eingekehrt. Trotz des Abstiegs bleibt Roland Schlecker als Trainer auf der Kommandorücke. Der Kader hat sich gewaltig verändert, ist - obwohl Leistungsträger die Mannschaft verließen - nicht schwächer geworden. Plus: die Jugendarbeit. - SZ-Prognose: Die TSG ist der Favorit. Gelingt es Schlecker, Begeisterung zu entfachen, wird die TSG diesem Anspruch gerecht. Ansonsten schnappt ein anderer zu. Platz eins bis drei.

SG Hettingen/Inneringen: Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg - nach drei Jahren im Bezirksoberhaus - ist der Fusionsverein wieder da. Dieses Mal will sich die SGHI in der Liga etablieren. Der ohnehin schon starke Kader der Aufstiegsmannschaft wurde punktuell verstärkt: Armin Steinhart (SG KFH), Jan Kempf (TSV Benzingen) und Onur Karakurt (SV Bronnen) kamen, nur Christoph Müller (TSV Straßberg) verließ die Mannschaft. - SZ-Prognose: Offensiv hat die SGHI in jedem Fall das Niveau für die Bezirksliga. Deshalb sollte der erfahrene Coach Ulrich Theuer das Augenmerk auf die Defensive legen. Gelingt die Stabilisierung, ist als Resultat auch der Klassenerhalt drin.

SV Hohentengen: Seit fünf Spielzeiten ist Hohentengen wieder in der Bezirksliga. Einmal reichte es zu Rang neun, ansonsten kämpfte das Göge-Team immer wieder gegen den Abstieg. Mit Jürgen Michel als neuem Spielertrainer will sich Hohentengen von Beginn an aus der roten Zone fernhalten. Bereits beim Erfolg beim Späh-Cup war die Handschrift des Trainers gut zu erkennen - SZ-Prognose: Mit neuen Impulsen und einem eingespielten Kader wird der SVH die Liga halten. Arbeitet die Mannschaft kontinuierlich weiter, ist Platz zehn oder mehr drin.

SF Hundersingen: Eine grandiose Saison 2017/2018 haben die Sportfreunde auf die Rasen der Region gebrannt. Fast hätte es sogar zum Aufstieg in die Landesliga gereicht. Nun heißt es aber, diese Saison und die vorhandene Qualität zu bestätigen. Die Testspiele waren eine Achterbahnfahrt, auch weil der immer noch angeschlagene Dennis Heiß, Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Sportfreunde und einer von zwei „MVP“ der Liga, nicht jedes Spiel spielen konnte. Trotzdem: Mit einem eingespielten Team geht der Tabellenzweite der vergangenen Saison in die neue Spielzeit. - SZ-Prognose: Die Qualität im Team ist eine Bereicherung für die Liga. Kann Hundersingen die Saison bestätigen, ist ein Platz ganz vorne drin.

FC Krauchenwies/Hausen: Mit Glück und Können ist der FCK/H dem Abstieg entgangen. Für die neue Saison wurde mit Andreas Gronbach ein neuer Übungsleiter gefunden, der Georgios Fotiou ablöste und der den Umbruch weiter vorantreiben soll. Erfahrene Spieler wie Tamo Bausback und Markus Heberle haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt. - SZ-Prognose: Es muss sich zeigen, ob die vergangene Saison ein Ausrutscher war. Der FCK/H baut voll auf die Jugend. Gelingt der Umruch ist ein einstelliger Tabellenplatz möglich und wahrscheinlich.

FC Laiz: Nur knapp ist der FC Laiz in der vergangenen Saison dem Abstieg entkommen. Bis zum letzten Spiel mussten die Grün-Weißen zittern. Trotz der mageren Ausbeute vertraut Laiz weiter dem Trainertrio. Der Kader wurde weiter verjüngt. - SZ-Prognose: Laiz wird es schwer haben, auf einen einstelligen Tabellenplatz zu kommen. Das gelingt nur, wenn die Rädchen greifen, ansonsten wird es richtig schwer.

FV Neufra/Do.: In den vergangenen beiden Jahren nach dem Abstieg aus der Landesliga reichte es für den FVN jeweils nur zum fünften Platz. Waren es 16/17 noch 55 Punkte, holte der FVN in der abgelaufenen Saison nur 47 Punkte. Die Qualität der Neuen macht deutlich, dass Neufra in dieser Saison oben angreifen will. - SZ-Prognose: Die hochkarätigen und namhaften Neuzugänge bringen den FVN in die Pflicht. Weniger als Platz drei wäre da fast schon eine Enttäuschung. Doch das gelingt nur, wenn es ruhig bleibt.

TSV Riedlingen: Lange Jahre war der TSV Riedlingen eine feste Größe in der Liga. Dann folgten der Absturz und 17 Jahre Kreisliga A. Zeitweilig drohte sogar größeres Übel. Dann übernahm der erfahrene Coach Hans Hermanutz die Mannschaft im Oktober 2016, baute die jungen Spieler des Jahrgangs 1996 ein, die er selbst ab der D-Jugend betreute und es flutschte. - SZ-Prognose: Hans Hermanutz kennt die Liga aus dem Effeff und ist der Garant dafür, dass sich die Mannschaft in der Liga etabliert. Die Leistungen der Riedlinger zeigen, dass noch mehr drin ist und Hermanutz’, beim Bussenpokal geäußertes Halbjahresziel 20 Punkte niedrig gegriffen ist. Der TSV Riedlingen könnte in die Rolle Hundersingens aus dem Vorjahr schlüpfen.

TSG Rottenacker: In jedem Jahr seit dem Aufstieg 2012 erfahren die Leistungen Rottenackers ein Auf und Ab. Doch seit zwei Jahren legt die TSG etwas mehr Stabiltät an den Tag, belegte die Ränge vier (16/17) und sechs (17/18). - SZ-Prognose: Die TSG kann an einem guten Tag jeden schlagen. Auf gute Partien folgt aber auch immer wieder Unterirdisches. Bekommt Timm Walter diese Schwankungen in den Griff, ist mehr möglich als ein Mittelfeldplatz.

FV Bad Schussenried: Seit fünf Jahren sind die „Violetten“ auf einer Achterbahnfahrt durch die Liga. Doch der Kader wurde im Vergleich zur vergangenen Saison verändert. Aber: Markus Stocker hat seine Karriere beendet. Arndt Schlichtig übernahm die Mannschaft im Verlauf der vergangenen Saison. Er hat Qualität im Kader, die die drei Neuzugänge aus Ravensburg weiter angehoben haben. Außerdem setzt Abteilungsleiter Stefan Buck auf die eigene Jugend. - SZ-Prognose: Greifen die Rädchen ineinander und die Neuen fügen sich gut ein, ist ein Platz unter den ersten Fünf möglich.

SV Sigmaringen: Mit Rang vier hat der SV Sigmaringen in der vergangenen Saison eine starke Saison gespielt. Liga-Trainer-Urgestein Helmut Ulmer führt weiter das Ruder bei den Kreisstädtern. Mit gezielten Verstärkungen, darunter Rückkehrer, geht der SV Sigmaringen in die neue Runde, hat aber auch wertvolle Abgänge zu verkraften. Daniel Deli und Tobias Frank (kam vom SCP II) sollen das Spiel lenken. - SZ-Prognose: Sigmaringen wird sich weiter etablieren. Funktionieren die Neuen, ist ein einstelliger Platz drin.

SV Uttenweiler: Die Umstellung auf die Bezirksliga hat in der vergangenen Saison nicht wie gewünscht geklappt. Am Ende reichte es nur für Rang drei, mit 26 Punkten Rückstand auf den Meister aus Mengen. Dieses Mal will es die Wiest-Elf konzentrierter angehen. Die Konkurrenten aus Ehingen und Hundersingen werden es dem SVU aber schwer machen. - SZ-Prognose: Der SVU hat sehr viel Qualität im Kader. Kann er diese auch abrufen, ist die Landesligarückkehr möglich, Platz eins bis drei.