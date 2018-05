Hundersingen testet für die Relegation

Bis auf eine Partie des FV Bad Saulgau gegen den Uttenweiler, die am Mittwoch wegen eines Gewitters abgebrochen worden war, ist die Tabelle nun begradigt. Mit der Partie am Freitagabend in Krauchenwies waren noch 25 Spiele zu absolvieren. Mit 804 Toren hat die Liga in den bisherigen Spielen für eine gute Torausbeute gesorgt. Tabellenführer Mengen strebt die 100-Tore-Marke an. Es fehlen noch zehn Treffer. Der Spieltag hat bereits am Freitagabend in Krauchenwies begonnen und wird am Samstag in Neufra fortgesetzt, ehe am Sonntag weitere sechs Partien anstehen.

FV Neufra – SG Altheim (Sa., 18 Uhr; Vorrunde: 1:0). - Eine Partie aus den oberen Tabellengefilden. Beide haben aber mit Entscheidungen nichts mehr am Hut. Von daher ist Schaulaufen angesagt. Der Tabellenvierte strebt den neunten Heimsieg an. Beim Aufsteiger ist man mit dem bisherigen Abschneiden mehr als zufrieden. Gelingt dem zweitbesten Auswärtsteam der Liga der siebte Auswärtssieg, kann der Abstand auf Neufra aus zwei Zähler verkürzt werden.

SV Hohentengen – FC Mengen (So., 15 Uhr; 0:6). - Mit 30 Punkten auf der Habenseite sollte für Hohentengen eigentlich nichts mehr anbrennen. Somit kann die Gögeelf bedenkenlos ins Derby gehen und befreit gegen den Meister aufspielen. Daheim hat der SVH eine wahre Siegphobie. Erst dreimal reichte es für einen Dreier. Dafür spielten die Platzherren aber achtmal unentschieden. Der Gast hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren und will diese Serie auch am Sonntag bestätigen. Zudem wollen die Schwarz-Gelben die 100-Tore-Marke knacken. Noch fehlen zehn Tore. Gegen Hohentengen soll der Anfang gemacht werden. Im Hinspiel stand es am Ende 6:0 für den FCM.

SV Ebenweiler – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr; 2:5). - Nach dem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten (2:2) am vergangenen Mittwoch soll es für Ebenweiler nun auch gegen den Tabellenfünften klappen. Bisher gab es eine Partie in Ebenweiler, die mit einem 4:0-Sieg für dei Gäste endete. Auch im Hinspiel behielten die Kreisstädter mit 5:2 die Oberhand. Es wird für Ebenweiler also alles andere als einfach, den achten Saisonsieg einzufahren. Die letzten Ergebnisse der Platzherren lassen aber für Ebenweiler hoffen.

SV Bad Buchau – FC Laiz (So., 15 Uhr; 1:6). - Einiges an Brisanz steckt in dieser Partie. Beide Mannschaften haben 28 Zähler auf der Habenseite. Der Sieger kann wohl voraussichtlich den Klassenerhalt feiern. Die 1:6- Hinspielniederlage wurmt den Gastgeber noch gewaltig. Es ist somit Zeit, sich von dieser Pleite zu rehabilitieren. Die Gäste treten als schlechtestes Auswärtsteam der Liga an. Erst acht Zähler konnte Laiz auf fremden Plätzen erringen.

FV Bad Schussenried – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr; 0:0). - Der Tabellenachte empfängt den Vorletzten. Am vergangenen Mittwoch wurde die Heimpartie des FV Bad Saulgau gegen Uttenweiler wegen eines Gewitters abgebrochen und für den 30. Mai neu angesetzt, sodass die Bad Saulgauer noch immer eine Partie weniger absolviert haben. Umso wichtiger wäre da ein Erfolg beim alten Rivalen. Der letzte Auftritt bei den Violetten endete mit einem 1:0-Sieg für Bad Saulgau.

FV Altshausen – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 1:6). - Die Platzherren wollen im vorletzten Heimspiel der Saison den siebten Heimsieg sichern. Die aktuelle Tabellensituation ist zwar nicht zufriedenstellend, aber zum Glück haben die Schwarz-Gelben mit dem Abstieg nichts zu tun. Auch die Gäste hatten höhere Ambitionen. Die Partie am Mittwoch gegen Bad Saulgau wurde abgebrochen. Platz drei hat der SV Uttenweiler weiterhin im Visier.

Spfr. Hundersingen – FC Schelklingen/Hausen (So., 15 Uhr; 3:1). - In Ebenweiler reichte es dem Aufsteiger nur zu einem Remis (2:2). Gegen den Tabellenletzten will es der Tabellenzweite nun noch einmal krachen lassen. Der achtzehnte Saisonsieg soll erspielt werden. Gegen die zweitschlechteste Abwehr der Liga kann Hundersingen auch etwas für das Torverhältnis tun. So können sich die Sportfreunde für die Relegationsspiele einspielen.