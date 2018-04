Hundersingen rückt Neufra auf die Pelle

Die Sportfreunde Hundersingen rücken dem Tabellnzweiten FV Neufra in der Bezirksliga immer weiter auf die Pelle. Am Mittwochabend besiegte die Mannschaft von Manfred Pütz den SV Sigmaringen im Verfolgerduell mit 1:0. Bei zwei Spielen weniger haben die Sportfreunde nur einen Punkt Rückstand auf den FVN. Uttenweiler verspielte wohl die letzte Chance auf Rang zwei.

SV Uttenweiler - SG Altheim 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dominik Späth (9.), 1:1 Michael Wiest (44.), 2:1 Viktor Ruff (90. +1), 2:2 Dominik Späth (90. +4). - Z.: 130. - Der SV Uttenweiler verschläft die erste Viertelstunde. Das passt auch zum 0:1. Späth erläuft einen zu kurzen Rückpass und schiebt den Ball ins Tor (9.). Kurz vor der Pause wehrt die SG Altheim eine Flanke zu kurz ab, Michael Wiest erzielt den Ausgleich (44.). Die zweite Halbzeit gehört dann dem Ex-Landesligisten, der aber seine Chancen auslässt oder am starken Altheimer Torwart scheitert. Bis in die Nachspielzeit hinein: Dann findet ein Steilpass Marc Vogel, der zur Grundlinie durchläuft und den mitgelaufenen Viktor Ruff bedient - 2:1 (90. +1). Doch Uttenweiler freut sich zu früh, lässt es zu, dass Altheim noch einmal in die Nähe des SVU-Tors kommt. Altheim, das sich in der zweiten Halbzeit darauf konzentriert hatte, das Spiel zu verweigern, erhält einen Freistoß und Späth haut die Kugel aus 18 Metern ins Tor - 2:2 (90. +4).

SF Hundersingen - SV Sigmaringen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Timo Bischofberger (6.). - Z.: 170. - Unter den Augen zahlreicher Fachzuschauer anderer Vereine (ein lachender SFH-Abteilungsleiter Karl Störkle: „Es waren so viele Kiebitze hier, deshalb haben wir nicht alles gezeigt....“) fällt das Tor des Tages früh. Die Sigmaringer Abwehr leistet sich einen groben Abwehrfehler, verliert an der eigenen Torauslinie den Ball, der Ball kommt nach innen, wo Timo Bischofberger den Ball nur noch einzuköpfen braucht. Ansonsten bieten beide ein zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben die Sportfreunde die Chance zu erhöhen, verpassen diese Gelegenheit aber genauso wie zwei Konter.