Hundersingen mit Sieg und Niederlage

Mit zwei weiteren Siegen am Wochenende eilt der FC Mengen der Landesliga entgegen. Da Hundersingen - zumindest im im ersten Spiel - strauchelte, hat sich der Vorsprung weiter erhöht. Mit zwei Niederlagen verließ der FC Laiz das Osterwochenende. Bad Buchau dagegen arebeitet sich weiter aus dem Keller.

Spiele am Samstag

FC Mengen - SV Ebenweiler 6:0 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Klotz (37.), 2:0 Tobias Nörz (47.), 3:0 Maximilian Stumpp (49.), 4:0, 5:0 Alexander Klotz (60./65.), 6:0 Patrick Klotz (85.). - Z.:250. - Die Mannschaften benötigten beide eine Eingewöhnungsphase an die schwierigen Platzverhältnisse. Sso gestaltete sich die Anfangszeit der Partie noch recht ereignislos. Nach einer guten halben Stunde fand der Tabellenprimus dann immer besser ins Spiel. Alexander Klotz erzielte noch vor der Pause den Führungstreffer. Im zweiten Durchgang dominierte der FC Mengen klar, vom abstiegsbedrohten SV Ebenweiler kam kaum Gegenwehr. Die Topalusic-Elf trieb das Ergebnis noch weiter in die Höhe und fährt letzten Endes einen hochverdienten Sieg ein. „Nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen wir immer besser zurecht. Spätestens nach dem 2:0 zeichnete sich der Heimerfolg auch ganz klar ab. Am Ende ein in der Höhe absolut verdienter Sieg“, berichtete Mario Campregher, sportlicher Leiter des FCM, nach Abpfiff der Begegnung.

FV Bad Schussenried - FC Laiz 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Luca Maucher (28.), 2:0 Jan Dehmel (32.), 3:0 Daniel Metzger (40.). - Z.:80. - „Wir waren heute über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben den FC Laiz nie wirklich ins Spiel kommen lassen. Schlichtweg ein verdienter Erfolg“, resümierte Bad Schussenrieds Stefan Buck im Anschluss an die Begegnung. Die Violetten kontrollierten das Geschehen über weite Strecken und erspielten sich etliche Chancen. So waren die Tore auch nur eine Frage der Zeit: Zunächst erzielte Luca Maucher per Direktabnahme das 1:0 (28.), wenig später erhöhte Jan Dehmel nach einem Eckball auf 2:0 (32.), ehe Daniel Metzger noch vor dem Pausenpfiff die Partie entschied (40.).

SF Hundersingen - SG Altheim 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (19.), 0:2 Jens Stimpfle (38.), 1:2 Timo Bischofsberger (73.). - Z: 130. - Der Aufsteiger aus Altheim betrieb von Anfang an sehr viel Aufwand und drängte auf den Führungstreffer. Gegen sehr robuste Gegner fanden die Hausherren einfach keine Mittel und so gelang es den SFH nicht wirklich in die Begegnung zu kommen. Christian Lutrelli verwertete die erste Torchance der Gäste in Folge eines Tempogegenstoßes zum 1:0 (19.) für die Gäste. Jens Stimpfle erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (38.). Im zweiten Durchgang präsentierte sich die SGA weiterhin sehr robust und zweikampfstark, Hundersingen hatte dabei oftmals das Nachsehen. Mehr als den 1:2-Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Timo Bischofsberger gelang den Gastgebern nicht mehr (73.). „ Altheim zeigte heute eine gnadenlose Effizienz- drei Torschüsse und dabei zwei Torerfolge, höchst konsequent. Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Die Gäste investierten heute mehr Aufwand in die Partie als wir es taten.“, sagte Hundersingens Spielleiter Karl Störkle nach der Partie.

Spiele am Montag

SV Bad Buchau - TSG Rottenacker 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jochen Leichtle(2.), 1:1 Janik Martin (51.), 2:1 Fabian Baur (60.), 3:1 Fabian Baur (72.).- Gelb- Rote Karte: Grötzinger (90./TSGR; Meckern).- Z.: 300.- Die Gäste aus Rottenacker legten furios los und gingen prompt bereits nach zwei Minuten in Führung. Die TSGR dominierte im ersten Durchgang das Spielgeschehen komplett, das Team vom Federsee tat sich extrem schwer. Auch ein höheres Ergebnis zur Pause wäre nicht unverdient gewesen. Die Halbzeitansprache auf Seiten der Hausherren zeigte dann eine große Wirkung: Die Spielverteilung drehte sich um 180 Grad, der SVBB hatte nun Oberwasser. Zunächst glich Janik Martin per Traumtor aus, ehe Fabian Baur mit einem Doppelpack die Begegnung auf den Kopf stellte. „Am Ende einer hart umkämpften Partie gehen wir als Sieger vom Platz. Aufgrund der erheblichen Leistungssteigerung geht das auch in Ordnung. Wenn Rottenacker allerdings die Chancen besser verwertet ist das Spiel schon zur Pause entschieden.“, resümierte SVBB- Pressewart Jens Polm Im Anschluss an das Aufeinandertreffen.

SF Hundersingen - FC Laiz 3:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Timo Bischofberger (14./87.), 3:0 Marcel Störkle (90.+1.). - Z.:150.- Die erste Halbzeit gestaltete sich relativ ausgeglichen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Timo Bischofberger erzielte dann das Führungstor für die SFH mit einer sehenswerten Einzelleistung. Nach dem Seitenwechsel änderten die Hausherren ihre taktische Ausrichtung und zogen sich hauptsächlich in die Defensive zurück. Dabei gaben sie jedoch keineswegs die Spielkontrolle aus der Hand: Laiz war zwar optisch überlegen, kam jedoch nicht zu wirklich zwingenden Aktionen. Einzig durch Standards verbreiteten die Gäste Torgefahr. Hundersingen eröffneten sich nach und nach immer mehr Räume für Konter. Über diese schnellen Tempogegenstöße brachten sie den FCL in Bedrängnis. Timo Bischofsberger mit seinem zweiten Treffer und Marcel Störkle entschieden schlussendlich die Partie. Beide Treffer resultierten aus Kontersituationen. „ Laiz fehlte heute einfach die Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang hatten wir dann auch die volle Kontrolle inne, der Heimsieg ist absolut verdient.“, sagte SFH- Spielleiter Karl Störkle nach Abpfiff der Begegnung.

FV Schelklingen-Hausen - FC Mengen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Maximilian Stump (28.), 0:2, 0:3 Alexander Klotz (36., 70.). - „Meine Mannschaft hat alles versucht und hat kämpferisch dagegen gehalten. Doch der FC Mengen hat eine Bomben-Truppe“, sagte FV-Trainer Jens Kannemann. Die Gastgeber hatten insgesamt nur drei Torchancen. Besonderes Lob hatte Kannemann für den Schiedsrichter: „Er hat eine Super-Leistung gezeigt“.