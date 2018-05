Hundersingen liefert einen Krimi ab

Einen wahren Krimi lieferten die Sportfreunde Hundersingen in Rottenacker ab. So wird man Zweiter. Mit Moral und Kampfgeist drehte die Elf von Manfred Pütz die verloren geglaubte Partie zum 5:5 und bleibt in der Rückrunde der Bezirksliga ungeschlagen.

FC Laiz - FV Neufra/D. 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Dominik Weber (80.). - Z.: 50. - Die gute Nachricht für den FC Laiz vorweg: Joe Oswald feierte ein Comeback nach 19-monatiger (!) Verletzungspause. Das Tor des Tages erzielte Dominik Weber. Nach einer Flanke seines Bruders David Weber kam der eingewechselte Spielertrainer Stefan Mergel zum Abschluss Paul Schimanowski im FVN-Tor konnte den Ball nicht festhalten und Dominik Weber verwertete den Abpraller (80.). Fünf Minuten zuvor hatte der FVN die beste Chance, traf aber nur den Pfosten (75.). Ansonsten waren Torszenen Mangelware, Laiz nahm die Dreieroffensive Neufras, das ohne Fabian Brehm angetreten war, gut aus dem Spiel und stand defensiv gut. „Jetzt haben wir die Schlappe aus dem Sigmaringen-Spiel wenigstens wieder wettgemacht“, sagte Abteilungsleiter Heiko Zoll nach der Partie.

TSG Rottenacker - SF Hundersingen 5:5 (1:1). - Tore: 0:1 Julian Störkle (10.), 1:1 Jochen Leichtle (31.), 1:2 Dennis Heiß (42.), 2:2 Simon Striebel (46.), 3:2 Francesco d’Alessio (55.), 4:2 Simon Stribel (64.), 4:3 Dennis Heiß (71./HE), 5:3 Jannik Sachpazidis (75.), 5:4 Xaver Koch (88.), 5:5 Jannik Störkle (90. +2). - Gelb-Rot: Philipp Brunner (70./TSG). - „Kein Spiel für schwache Nerven“, befand Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle nach dem Spiel. Nach der frühen Führung verpasste es der Gast zu erhöhen und ab der 15. Minute drückte Rottenacker aufs Tempo. Eine Stunde lang, daran konnte auch das zwischenzeitliche 2:1 der Hundersinger durch Heiß, der mit einem Chip von kurz hinter der Mittellinie traf, nichts ändern. Rottenacker zog auf 4:2 davon, ehe sich die TSG selbst schwächte. Brunner sah nach Handspiel und Reklamieren Gelb-Rot. Elfmeter, 4:3. Zwar erhöhte die TSG nochmals auf 5:3, doch in den letzten zehn Minuten drückte Hundersingen aufs Tempo. Nach einem Gassenball schaffte Koch den Anschluss, ehe in der Nachspielzeit Jannik Störkle einen Ball aus dem Halbfeld per Direktabnahme verwandelte.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Bad Schussenried 3:4 (1:3). - Tore: 0:1 Paul Schmid (11.), 1:1 Felix Liehner (17.), 1:2 Jan Dehmel (36.), 1:3 Patrick Baur (37./HE), 1:4 Jan Dehmel (55.), 2:4 Alexander Ziwes (76.), 3:4 Luca Bongermino (81.). - BV: Stefan Schwär (FCK/Hausen) verschießt Foulelfmeter (90. +2). - Z.: 100. - Die Fotiou-Elf verschlief den Beginn, Paul Schmid brachte die Gäste mit einem Weitschuss in Führung. Nach einem Querpass von Vogler auf Liehner glich der Gastgeber aus, musste dann aber einen violetten Doppelschlag hinnehmen. Und so als sei das nicht genug, verschlief der FCK auch den Start in Halbzeit zwei, was Dehmel zum 1:4 nutzte (55.). Nun wachte der FCK/Hausen auf, Ziwes und der eingewechselte Bongermino verkürzten, ehe Stefan Schwär in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich per Elfmeter vergab. „Sicher hätten wir den Punkt mitgenommen, aber Schussenried war heute einfach effektiver“, sagte FCK-Abteilungsleiter Björn Freisinger nach der Partie.

SV Sigmaringen - FV Altshausen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Marc Krämer (11.), 1:1, 2:1 Kevin Reuter (45./78.). - Rote Karte: SV Sigmaringen (55.). - Zwar brachte Marc Krämer die Gäste in Führung, doch dann drehte Kevin Reuter mit einem Treffer kurz vor der Pause und einem Tor zu Beginn der Schlussviertelstunde - in Unterzahl - die Partie.