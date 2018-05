Hundersingen holt den Henkel-Pott

Die Sportfreunde Hundesingen haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Fußball-Bezirkspokal gewonnen. Im Finale der beiden Bezirksligisten schlug der Zweite den Vierten FV Neufra vor 1350 Zuschauern in Sigmaringen im Stadion an der Gorheimer Allee verdient mit 4:2 (2:0).

Der FV Neufra/D. verschläft die erste Halbzeit nahezu komplett. Nichts oder nicht viel geht bei der Mannschaft von Trainer Volkmar Hackbarth. Zu weit weg von den Gegenspielern, zu passiv, Neufra scheint überhaupt nicht bewusst, um was es geht an diesem zunächst hochsommerlichen, drückend heißen Nachmittag geht. Fast scheint es so, als leide der FVN viel stärker unter den äußeren Bedingungen als die in den vergangenen sieben Wochen von englischen Wochen geradezu gepeinigten Hundersinger.

Früh hat Marcel Störkle die erste Chance (8.), als er abzieht, doch Valentin Binder im Neufraer Tor ist zur Stelle. Elf Minuten später klingelt es zum ersten Mal im Neufraer Kasten. Nach einem Foul von Matthias Binder an Dennis Heiß, der Neufrauer Abwehrspieler trifft den Dreh- und Angelpunkt des Hundersinger Spiels wohl am Fuß und zupft auch am Trikot, verwandelt Kapitän Julian Störkle den fälligen Strafstoß zur Führung für die Sportfreunde (19.), die zwei Tage vor Rundenende auch als Teilnehmer der Aufstiegsrelegation des Bezirks Donau feststehen. Nur sieben Minuten und keinen Angriff des FVN später fällt das zweite Tor für die Sportfreunde.

Janik Störkle krönt einen seiner mutigen Vorstöße über die rechte Seite mit einer punktgenauen Flanke auf den Kopf von Dennis Heiß, der mit seinem Flugkopfball Valentin Binder im Neufraer Tor keine Chance lässt - 2:0 (26.).

Buzengeiger pariert Elfmeter

Nur mühsam kann sich Neufra aus der Umklammerung befreien, auch weil Hundersingen nun einen kleinen Gang zurückschaltet, angesichts der vielen anstrengenden Wochen und der schwülen Hitze an diesem Nachmittag nur zu verständlich. Simon Spies legt ab auf Andreas Binder, doch der glänzend aufgelegte Buzengeiger im Hundersinger Tor pariert den Schuss des Neufraer Mittelfeldspielers (31.). Dann investiert wieder Hundersingen mehr in die Partie. Nach einer Flanke fälscht Matthias Binder am eigenen Fünfmeterraum den Ball so unglücklich ab, dass er unkontrolliert abprallt, aber zum Glück für den FVN nur ans eigene Lattenkreuz geht (32.). Neufras Torwart Valentin Binder wäre geschlagen gewesen. Dann verzieht auf der anderen Seite Fabian Brehm knapp - drüber (34.). Neufra bleibt jetzt ein wenig am Drücker. Andreas Binder schickt Simon Spies, der zieht nach innen und prüft aus spitzem Winkel Buzengeiger (40.). Zwei Minuten später bietet sich Neufra die optimale Chance, um vor der Pause - zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt - den Anschluss zu schaffen. Mormann legt Fabian Brehm in Strafraum. Brehm läuft selbst zum Elfmeter an, Buzengeiger lenkt den Ball zunächst gegen den Pfosten und begräbt das Leder dann auf der Linie unter sich (42.). Die Höchststrafe folgt fast im Gegenzug. Weiter Abschlag Uwe Buzengeigers, aber Hundersingen verpasst knapp die Chance zu erhöhen (43.).

SF stehen zu tief

Nach der Pause zieht sich Hundersingen noch weiter zurück. „Wir sind in der zweiten Halbzeit viel zu tief gestanden“, wird Hundersingens Trainer Manfred Pütz nach dem Spiel sagen. Denn nun kommt ein bisschen Arbeit auf Buzengeiger zu. Zunächst pariert er einen Kopfball von Brehm (50.). Hundersingen versucht es über Konter. Exemplarisch: Heiß auf Koch, der alleine vor Binder auftaucht, Binder pariert (53.). Zwei Minuten später bringt ein Abstauber den FVN zurück ins Spiel. Andreas Binder kommt mit seinem wuchtigen Schuss frei zum Abschluss, auch weil die Defensive der Sportfreunde jetzt ein bisschen zu weit von ihren Gegenspielern entfernt steht, Buzengeiger kann den harten Schuss nur abklatschen, Münz drückt das Leder über die Linie (62.). Doch weil Hundersingen in dieser Saison kaum eine Antwort schuldig bleibt, tut es das auch nicht im Pokalfinale. Heiß und Marcel Störkle tanzen mit der Neufraer Abwehr einen schnellen Disco-Fox, Marcel Störkle drischt das Leder in die Maschen - 3:1 (69.). Jetzt hat Hundersingen mehrfach die Chance, das Spiel zu entscheiden.

Die beste hat Dennis Heiß, als er nach einem Zuspiel von Marcel Störkle alleine vor Binder auftaucht, aber zu viel Tempo aus seinem Lauf nimmt und vertändelt (71.). Und so bestraft Neufra derartige Nachlässigkeiten mit dem erneuten Anschluss. Weite Flanke von rechts über die Abwehr von Manuel Fischer, der Ball kommt zu Fabian Brehm, der von links Siegfried Lapin am langen Pfosten bedient, Kopfball. Nur noch 2:3 aus der Sich des FV Neufra (85.). Es bleibt nicht mehr viel Zeit, Neufra wirft alles nach vorne .... und fängt sich einen finalen Konter, den erneut Marcel Störkle zum 4:2 abschließt (90.).

Mit dem Sieg schießt sich Hundersingen nicht nur erstmals zum Pokalsieg, sondern holt sich auch den Pott, den Preis und die Teilnahme am Württembergischen Verbandspokal in der kommenden Spielzeit 2018/2019 und damit möglicherweise einen attraktiven Gegner wie den SSV Ulm.