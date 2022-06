Hundersingen hält die Klasse, FV Altheim in der Relegation

Alle Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga Donau sind gefallen. Die TSG Ehingen ist nach dem knappen 3:2-Sieg gegen Langenenslingen Meister, die SGM Rottenacker/Munderkingen geht nach dem Torfestival gegen Uttenweiler (6:4) in die Aufstiegs-Relegationsrunde. Und auch am Tabellende gibt es klare Verhältnisse. Hundersingen hat gleich den ersten von zwei Matchbällen im Kampf um den Klassenerhalt verwandelt, hatte aber Mühe, denn bis zur 61. Minute lebte die Bad Buchauer Hoffnung. In die Abstiegsrelegation muss/darf der FV Altheim, der in Schelklingen/Hausen mit 2:1 siegte und nun am kommenden Wochenende beruhigt den letzten Spieltag beim Vierziger des Abteilungsleiters Stefan Locher verbringen darf. Absteigen müssen neben dem SV Langenenslingen der SV Bad Buchau und Schelklingen-Hausen.

FV Schelklingen-Hausen - FV Altheim 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Wendelin Spitzfaden (62.), 1:1 Philip Schleicher (69.), 1:2 Björn Pfister (82.). - Rote Karte: Hasan Sahdanovic (80./FVSH; Notbremse). - Erleichterung in Altheim. Der Sieg bringt den Ex-Landesligisten zumindest ins Relegationsspiel gegen den Qualifikanten aus der Kreisliga A (SV Sigmaringen oder SG Ertingen/Binzwangen/SV Betzenweiler). „In der ersten Halbzeit hat uns in einigen Situationen noch der letzte Ball gefehlt, einen Schreckmoment hatten wir zu überstehen, als die Gastgeber bei einem Freistoß die Latte getroffen haben“, sagte Altheims Trainer Johannes Reuter nach der Partie. Routinier Wendelin Spitzfaden brachte die Altheimer nach einer schönen Kombination in Führung (62.).Doch nur sieben Minuten später glich Schleicher mit einem Volleyschuss aus 16 Metern aus (69.). Die dickste Chance zur erneuten Gästeführung bis zu diesem Zeitpunkt „vereitelte“ dann Schelklingens Torwart Sahdanovic, als er in einer 1:1-Situation Markus Schwarz einfach umrannte und mit Rot vom Platz musste und ein Feldspieler ins Tor ging. Zwei Minuten später sorgte dann aber Björn Pfister mit einem Abstauber nach einem Einwurf für den Altheimer Siegtreffer (82.).

SV Bad Buchau - SF Hundersingen 3:5 (2:1). - Tore: 1:0 Christian Gnannt (18.), 1:1 Timo Bischofberger (20.), 2:1 Loris Buck (45.), 3:1 Christian Gnannt (46.), 3:2 Timo Bischofberger (51.), 3:3 Lulzim Rahmani (61.), 3:4 Julian Störkle (80./FE), 3:5 Timo Bischofberger (90.). - Z.: 200. - Gut eine Stunde durfte Bad Buchau weiter hoffen, ehe Hundersingen zurückschlug. Die Bad Buchauer Führung leitete Loris Buck ein, der eigentlich in Heidenheim seinen Polizeidienst versieht und nur nochin Ausnahmefällen zur Verfügung steht. Er bediente nach einem Angriff über rechts Christian Gnannt - 1:0 (18.). Doch nur zwei Minuten später vollendete Bischofberger einen Angriff über außen aus spitzem Winkel unter die Latte - 1:1 (20.). Mit dem Pausenpfiff fiel die erneute Bad Buchauer Führung. Fabian Baur passte durch die Mitte auf Loris Buck - 2:1 (45.). Nach gefühlten zehn Sekunden in Halbzeit zwei schien sich die Waage weiter Richtung Bad Buchau zu neigen. Angriff über links, Pass von Buck auf Gnannt - 3:1 (46.). Doch dann schüttelten sich die Sportfreunde und streiften die Abstiegssorgen ab. Nach einem langen Ball in die Mitte auf Bischofberger vollendete dieser cool - 3:2 (51.), neun Minuten später zerstörte Lulzim Rahmani letzten Bad Buchauer Hoffnungen - nach einem Pass von Marcel Störkle vollendete er zum 3:3 (61.). Nach einem Foul des zurückgeeilten Stürmers Rico Schlegel verwandelte Julian Störkle den fälligen Foulelfmeter zur Hundersinger Führung. Den Schlusspunkt setzte erneut Timo Bischofberger nach einem schnell ausgeführten Einwurf der Sportfreunde, als die Bad Buchauer reklamierten, dass sie eigentlich hätten Einwurf bekommen müssen.

SG Hettingen/Inneringen - SG Öpfingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Frederik Braun (9.), 0:2 Florian Flöß (51.). - Z.: 100. - ,Ausgerechnet der Ex-Hettinger Florian Flöß leitete die Heimniederlage der SGH/I ein, indem er die frühe Führung von Frederik Braun einleitete und das zweite Tor selbst besorgte. „Bei uns hat heute der letzte Wille gefehlt“, sagte SG-Trainer Ulrich Theuer nach der Partie. „Ansonten war es ein Sommerkick. Bei uns haben heute im Vergleich zur vergangenen Woche vier Spieler gefehlt. Wir sind froh, wenn jetzt Sommerpause ist.“

FV Bad Saulgau - SGM Blönried/Eb. 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Samuel Maier (12.), 0:2 Fabian Rauch (37.), 1:2 Adrian Riedesser (57./HE). - Z:: 250. - Nach einem Angriff über die die rechte Seite dribbelte sich Samuel Maier in den Bad Saulgauer Strafraum und jagte die Kugel aus spitzem Winkel ins Tor zur frühen SG-Führung. Bad Saulgau spielte gut mit, nutzte aber seine Chancen nicht. Ganz anders die Gastgeber, die eine fast gnadenlose Effektivität an den Tag legten. Nach einem Konter sorgte Fabian Rauch für den zweiten Treffer. Nach dem Wechsel schaffte Adrian Riedesser nur noch den Anschluss nach einem Handelfmeter, vergab aber sonst seine Chancen.

SGM Altshausen/Ebenweiler - FV Neufra 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Eigentor (7.), 2:0 Matthias Baier (45.), 3:0 Martin Funk (60.). - Gelb-Rot: Matthias Baier (65./SGM; Foul, Handgemenge). - Z.: 200. - „Wir hatten einige Chancen in der ersten Halbzeit, höher zu führen“, sagte SGM-Trainer Safet Hyseni nach der Partie. Nach einem Egentor ging der Gastgeber in Halbzeit eins früh in Führung (7.), nach einer Ecke stand Matthias Baier genau richtig und erhöhte (45.). Im zweiten Abschnitt leitete ein Standard den dritten Treffer ein. Martin Funk stand richtig und schob zum 3:0 ein. Hyseni lobte seine Mannschaft für die starken Leistungen der vergangenen Wochen. „Ich glaube, das war ein verdienter Dreier in unserem letzten Heimspiel von unserem Heimpublikum.“

SG Altheim - FC Krauchenwies/Hausen 2:1 (0:1). - Tore: (0:1). - Tore: 0:1 Tim Kremer (8.), 1:1 Florian Madl (59.), 2:1 Jans Stimpfle (90.).

TSG Ehingen - SV Langenenslingen 3:2 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Dominik Martin (21./28.), 3:0 Valentin Gombold (33.), 3:1 Lukas Mayer (41.), 3:2 David Springer (86.).

SW Donau - SV Uttenweiler 6:4 (4:3). - Tore: 1:0, 2:0 Marcel Holz (4./8.), 3:0 Jochen Leichtle (13.), 3:1 Pascal Volz (35.), 4:1 Ferhat Kavgaci (40.), 4:2, 4:3 Florian Geiselhart (41./44.), 5:3 Lukas Ottenbreit (80.), 5:4 Pascal Volz (90.), 6:4 Lukas Ottenbreit (90.).