Hund durchlöchert Plane auf Acker

Ein Hund hat mit seinen Pfoten mutmaßlich die auf einem Acker angebrachte Spezialfolie zum Schutz vor Nachtfrost beschädigt. Der Ackerbesitzer hatte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Friedbachstraße in Bad Saulgau bemerkt, wie ein etwa 50-jähriger Mann mit Hundeleine nach seinem Tier suchte, das daraufhin über die mit Folie abgedeckte Fläche angerannt kam.

Im Nachgang stellte der Geschädigte Löcher in der Plane fest, durch die Ernteausfälle in vierstelliger Höhe zu erwarten wären. Laut Angaben des Ackerbesitzers handelt es sich bei dem Tier um einen etwa 1,20 bis 1,30 Meter großen Hund der Rasse Dobermann. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/48 20 in Verbindung zu setzen.