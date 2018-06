Hotelier-Ehepaar sucht neue Chancen

Seit 20 Jahren führt das Ehepaar Stefan und Sandy Lutz das Hotel Schwarzer Adler in Bad Saulgau. Im Herbst vergangenen Jahres fiel die Entscheidung. Das Paar will sich beruflich neu orientieren. Den Pachtvertrag für den Schwarzen Adler lässt das Ehepaar aus diesem Grund am 30. September 2014 auslaufen. Wo immer die Familie eine neue Herausforderung findet. Die 20 Jahre im Schwarzen Adler werden sie in guter Erinnerung behalten, versichert das Ehepaar im Gespräch mit der SZ.

„Wir sind Wandervögel“, sagt Sandy Lutz. Wie aus der Pistole geschossen, nennt sie und ihr Ehemann sieben Stationen aus den ersten Jahren ihres Berufslebens, darunter Nizza, Paris und Zürich. Dann folgen die 20 Jahre in Bad Saulgau im Schwarzen Adler. So lange war die Familie bis dahin noch nie an einem Ort. Den Bezug zu Oberschwaben gab es durch Stefan Lutz, der aus Burgweiler stammt. Seine Frau Sandy ist im steirischen Salzkammergut in Österreich aufgewachsen, in der touristisch geprägten Region um die Skiflugschanze Kulm. Als sich das Ehepaar beruflich neu orientieren wollte, war der Schwarze Adler gerade frei geworden. Das Ehepaar griff zu.

„Wir haben hier unsere Familie gegründet“, sagt Sandy Lutz. Zur Familie gehören die Töchter Viktoria (12), Eva (14) und Julia (16). Sie sind, wie man sagt, aus dem Gröbsten heraus. Julia ist in der Tourismusschule in Salzburg, Eva überlegt an die Höhere Technische Lehranstalt in Bregenz zu wechseln und Viktoria besucht derzeit die siebte Klasse im Studienkolleg St. Johann in Blönried. Stefan und Sandy Lutz selbst sind beide 46 Jahre alt. „Es ist ein Alter, in dem wir beruflich noch etwas Neues wagen können“, sagt Stefan Lutz.

Ganz persönliche Gründe nennt das Ehepaar für die Neuorientierung. Stefan Lutz: „Mit dem Schwarzen Adler hat das gar nichts zu tun.“ Im Gegenteil: Das Restaurant habe sich im Marktsegment gutbürgerliche deutsche Küche gut etabliert. Das Hotel profitierte von der Entwicklung Bad Saulgaus zur Kurstadt. „Als wir hier anfingen, gab es mehr Geschäftsreisende als Kurgäste, heute ist es umgekehrt“, so Stefan Lutz. Zusammen mit den rund 25 Mitarbeitern habe man diese Entwicklung geschafft, so Sandy Lutz. Am liebsten wäre es dem Ehepaar, wenn der Betrieb im Oktober nahtlos mit einem neuen Pächter weitergehen könnte.

Nicht mehr selbstständig, sondern im Angestelltenbereich wollen Sandy und Stefan Lutz im Hotelbereich weiterarbeiten. Schon im Herbst hatten sie ihre Stammgäste von ihren Plänen unterrichtet. So konnte auch der Besitzer des Schwarzen Adlers das Objekt frühzeitig in der Allgemeinen Hotel- und Gaststätten-Zeitung (AHGZ) zur Pacht ausschreiben. Wo die Familie nach dem Adler ihre Zelte aufschlagen wird, ist noch nicht sicher. Mögliche künftige Arbeitsorte können im Süden Deutschlands, in Österreich und der Schweiz liegen. Eine weitere Möglichkeit halten sich Sandy und Stefan Lutz offen: „Es ist nicht zwingend, dass wir von hier wegziehen.“