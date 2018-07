Hospizgruppe bekommt Verstärkung

Für Schwerstkranke und Sterbende da zu sein und auch deren Angehörige in diesen schweren Zeiten zu begleiten – das ist die Aufgabe der ökumenischen Hospizgruppe Bad Saulgau. Im vergangenen Jahr wurde deren 30-jähriges Bestehen gefeiert. Seither ist das ehrenamtlich arbeitende Team kräftig gewachsen.

„Ich bin durch die Jubiläumsveranstaltungen auf die Hospizgruppe aufmerksam geworden“, erzählt Petra Pauler am Dienstagabend bei der Zusammenkunft im Katholischen Gemeindehaus. Sie hat danach nicht lange gewartet und mit den Verantwortlichen Kontakt aufgenommen. Auch Markus Tyborski ist neues Teammitglied. Auch er hat schon jetzt das sichere Gefühl, das gefunden zu haben, wonach er gesucht hat: Der Unternehmer möchte näher „bei den Menschen sein“ und sich nicht nur um betriebliche und monetäre Abläufe kümmern.

Bei Rosmarie Rauh, Elisabeth Berchtold und Angelika Linder sind die Beweggründe ähnlich. Für den anderen da zu sein, die Menschen in ihrem Abschiedsprozess zu begleiten, das sind für sie alle Aufgaben, mit denen sie teils schon im privaten oder beruflichen Bereich Erfahrungen gesammelt haben. Theoretische und praktische Erfahrungen sammeln die neuen Teammitglieder seit April auch im Rahmen einer zwölfmonatigen, im Blockunterricht organisierten Qualifizierungsmaßnahme für ehrenamtliche Hospizarbeit, die von der Caritas in den Räumen der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee angeboten wird.

Zwei Monate Praxis

Achtsames Kommunizieren, die spirituelle Dimension des Sterbens, hilfreiche Aspekte in der Begleitung Trauernder oder Informationen rund um die Patientenverfügung werden in dieser Zeit genau so eingehend thematisiert wie das palliative Netzwerk oder die Pflegepraxis. Über zwei Monate werden in diversen Einrichtungen bei Hospitationen praktische Erfahrungen gesammelt.

Der Ausbildungsblock rund um das Thema Selbsterfahrung, auch mit Blick auf das „lebenslange Abschied nehmen“, hat erst vor Kurzem stattgefunden. „Das war sehr intensiv“, so Markus Tyborski. Genau so wie der Film, der gemeinsam angeschaut und diskutiert wurde. „Nach diesen Ausbildungseinheiten geht man oft sehr bewegt nach Hause“, sagt Angelika Linder. Man werde „gut hingeführt“ an die Arbeit in der Hospizgruppe. An diesem Abend wurde auch über ein fehlendes stationäres Hospiz im Landkreis Sigmaringen diskutiert, wie es sie etwa in Wangen, Biberach oder Ravensburg gibt. Ermöglicht wurde der Qualifizierungskurs für die neuen Teammitglieder durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Bad Saulgau in Höhe von 1200 Euro. „Dafür ein recht herzliches Dankeschön“, sagt Margit Pastuovic im Namen der Gruppe.