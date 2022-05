Hospizgruppe Bad Saulgau informiert Hausarztpraxen

Hausärztinnen und Hausärzte sind wichtige Vertrauenspersonen und alle Patienten wünschen sich, von ihnen gut beraten zu werden. Besonders in der letzten Phase des Lebens haben hausärztliche Empfehlungen großes Gewicht. Deswegen hat die ökumenische Hospizgruppe aus Bad Saulgau die Praxen in der Stadt mit Informationen über die Tätigkeiten des ambulanten Hospizdienstes versorgt.

Die Einsatzleitung Angelika Linder, selbst ehemalige Krankenschwester, hat Informationsmaterial verteilt. Unter anderem in der Praxis von Dr. Michael De Giacomo kam es zu einem persönlichen Gespräch, berichtet die Hospizgruppe in einem Schreiben. In Zukunft können Patientinnen und Patienten bei einem Besuch der Hausärztin oder des Hausarztes auch Informationen zu dem hospizlichen Angebot in Bad Saulgau erhalten. Ein direkter Kontakt ist über das Hospiztelefon mit der Nummer 0151/65132388 möglich.