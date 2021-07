Honig aus dem Wasserschutzgebiet

Um die Gefahr von Nitratausträgen ins Grundwasser zu minimieren, fördern die Stadtwerke Bad Saulgau die Umstellung zu grundwasserschonenden Landnutzungsformen im Wasserschutzgebiet Mannsgrab, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die geförderten Landnutzungsformen bringen gleichzeitig einen Mehrwert für den Insektenschutz und tragen einen wesentlichen Teil zur Artenvielfalt bei. Über die Sommermonate blüht das Wasserschutzgebiet Mannsgrab seit dem Start des Projekts in 2020 in den unterschiedlichsten Farben und bietet einen optimalen Lebensraum für Insekten.

Das hat auch der Imker Karl Hillebrand erkannt und deshalb in Absprache mit Guido Brugger, der die Fläche bewirtschaftet, Bienenkästen inmitten der Blühflächen aufgestellt. Aktuell hat er ein Bienenvolk mit etwa 50 000 Bienen dort stehen, in den nächsten Wochen soll ein zweites dazukommen. „Die Gegebenheiten sind hier optimal geeignet für einen echten, regionalen Bio-Honig. In den Blühflächen finden sich heimische Pflanzen wie die wilde Malve – und dann auch noch völlig ungespritzt.“ freut sich der Imker, der seine Bienenstöcke bereits im zweiten Jahr in Folge im Wasserschutzgebiet aufstellt.

Die Stadtwerke Bad Saulgau wollen mit dem Projekt auch ihrer sozialen Verantwortung gegenüber der Region gerecht werden. „Auslöser für die geförderte Extensivierung war der Grundwasserschutz. Wenn unser Projekt blütenreiche Lebensräume für Insekten mit sich bringt und damit zur Artenvielfalt beiträgt, umso besser“, so Johannes Reuter, Marketing bei den Stadtwerken.

Eine entscheidende Rolle im Projekt spielen die Landwirte „der Anbau liegt natürlich weiterhin bei den Landwirten.“ so Reuter. Gegen eine finanzielle Förderung verpflichten sich diese zur Einhaltung der dazugehörigen Auflagen wie den Anbau von bestimmten Pflanzenarten und Reduzierung der Düngermengen. „die Zusammenarbeit funktioniert gut, wir sind zufrieden.“

Weitere Informationen zum Wasserschutzgebiet Mannsgrab und zum Extensivierungsprojekt mit den dazugehörigen Blühflächen gibt es im Internet (www.stadtwerke-bad-saulgau.de) bei den Stadtwerken.