Mr. Gay Germany hat bei der Fußball-WM Angst vor Übergriffen

Benjamin Näßler kämpft unermüdlich gegen Diskriminierung im Fußball und für die Anerkennung von Homosexualität. Der gebürtige Bad Saulgauer war vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft als Delegierter an der Seite von Innenministerin Nancy Faeser ins Gastgeberland Katar gereist, um ins Gespräch mit hochrangigen Funktionären zu kommen.

Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser – hier im Bild mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf – hat Benjamin Näßler Katar besucht. Das Foto zeigt die Skyline von Doha. (Foto: Britta Pedersen/dpa / Faeser Katar)

Seiner Einschätzung nach sieht der Mr. Gay Germany aus den Jahren 2020 und 2021 während der WM keine Sicherheitsgarantie für LGBTQ-Fans. LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender).

Homophobe Aussagen als Auslöser

23 Stunden dauerte der Aufenthalt von Benjamin Näßler in Katar, der für seine Kampagne „Liebe kennt keine Pause“ unterwegs war. Vorausgegangen waren homophobe Aussagen des WM-Botschafters Khalid Salman. In Katar steht Homosexualität unter Strafe. Bereits im vergangenen Jahr hatte Näßler, der seit einigen Jahren mit seinem Ehemann in Frankfurt wohnt, eine Petition gegen Homophobie in Katar gestartet.

Mir ging es in Katar darum, Flagge zu zeigen und Farbe zu bekennen. Benjamin Näßler

Er fordert während und nach der WM in Katar keine Bestrafung für homosexuelle Menschen und erwartet vom DFB ein klares Statement gegen die Diskriminierung. „Mir ging es in Katar darum, Flagge zu zeigen und Farbe zu bekennen“, sagt Näßler, der Ende 2019 den bundesweiten Wettbewerb für Homosexuelle gewann.

Benjamin Näßler spielte selbst Fußball in der Jugend des FV Bad Saulgau und später bei aktiven Mannschaften in der Region. Damals habe er sich nicht getraut, sich zu outen. Es folgte erst Jahre später, nachdem sich der frühere Fußballprofi Thomas Hitzlsperger zu seiner Homosexualität bekannt hatte.

Infantino leitet Frage weiter

Bei seiner Kurzreise in Katar kam er unter anderem mit katarischen Funktionären und Vertretern der Fifa ins Gespräch – unter anderem mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino. Von ihm wollte er wissen, was die Fifa machen könne, damit seine Familie keine Angst haben müsse, wenn er zur WM fahren würde.

Doch Infantino ging der Frage aus dem Weg, leitete sie stattdessen an den Menschenrechtsbeauftragten der Fifa weiter. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Näßler, dass er sich mehr von jemanden erwartet habe, der sich im Grunde genommen mit nichts anderem beschäftige.

Näßler diskutierte außerdem mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf über die Kapitänsbinde der an der WM teilnehmenden Mannschaften. Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer wird wie andere Spielführer die „One Love“-Kapitänsbinde tragen, um ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Näßler hingegen wünscht sich die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben.

Die Regenbogenbinde wäre schon ein Erfolg für uns. Benjamin Näßler

Denn die „One Love“-Kapitänsbinde richtet sich im Gegensatz zur Regenbogenbinde nicht speziell gegen die Diskriminierung von Menschen aus der LGBTQ-Community, sondern gegen Diskriminierung im Allgemeinen. „Die Regenbogenbinde wäre schon ein Erfolg für uns“, so Näßler. Immerhin dürfen als Teilerfolg die Regenbogenfarben in den Stadien gezeigt werden.

Weitere Reise bleibt offen

Noch ist Benjamin Näßler unentschlossen, ob er zur WM nach Katar fährt. „Ich will die Entwicklung abwarten und dann entscheiden, ob ich zur WM fahre, es steht deshalb noch nicht 100-prozentig fest“, so Näßler, der davon ausgeht, dass es nach der Großveranstaltung weitere Missstände in Katar gebe.

Ungeachtet dessen führt Näßler seine Kampagne fort und blickt daher schon auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und USA. „Kanada ist das Vorzeigeland, was die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren anbelangt.“

Im liberalen Kanada gebe es die wenigsten Übergriffe auf Homosexuelle – anders als in Katar. Näßler überlegt sich daher genau, ob er nach seinen Erfahrungen vor wenigen Tagen erneut nach Katar reist, da ihm von den Funktionären keiner die Garantie geben könne, dass ihm etwas passiere, wenn er die Regenbogenfarben trägt, die er zu gerne auf den Kapitänsbinden sehen würde.