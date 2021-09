Hoher Sachschaden nach Fahrt in Parklücke

Vier beschädigte Autos und ein Schaden in Höhe von etwa 37 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz Viehmarktplatz in der Dreikönigsgasse ereignet hat. Eine 62 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte nach Darstellung der Polizei vorwärts in eine Parklücke fahren und prallte dabei nicht nur gegen den vor ihr geparkten VW, sondern auch gegen einen BMW, der links von ihr abgestellt war. Der VW wurde durch den Zusammenstoß gegen einen daneben geparkten Skoda geschoben. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.