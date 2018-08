Hohentengen will gegen Aufsteiger punkten

Im Spitzenspiel der Bezirksliga treffen am Sonntag, dem vierten Spieltag, mit Uttenweiler und Bad Buchau zwei bislang ungeschlagene Teams aufeinander. Punkte sollte der SV Sigmaringen in Krauchenwies am Samstag mit nach Hause bringen. Sonst rutscht das Team aus der Kreisstadt nah ans Tabellenende.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – Spfr. Hundersingen (Sa., 17 Uhr). – Die zweite Heimniederlage in Folge lässt den Vizemeister der letzten Saison nicht in die Spur kommen. Beim Auswärtsspiel beim Aufsteiger muss er sich für das 4:6 gegen Rottenacker rehabilitieren. Der Gastgeber absolvierte am Sonntag das erste Ligaspiel und unterlag mit 2:3 in Neufra. Gegen Hundersingen hat der Aufsteiger noch einiges richtig zu stellen. Beim letzten Heimspiel entführten die Sportfreunde mit einem 7:2-Sieg drei Punkte.

FC Krauchenwies/Hausen – SV Sigmaringen (Sa., 17 Uhr). – Noch ohne Punktgewinn fährt der SVS zum Derby nach Krauchenwies. Einen Holperstart haben die Ulmer-Schützlinge erwischt. Der FCK wartet auch noch auf den ersten Sieg in dieser Saison, kann aber schon zwei Remisspiele vorweisen. Die letzte Partie beim FCK ging für den SVS mit 2:5 in die Hose. Gelingt dem Gast kein Punktgewinn, ist der Platz nahe der Roten Laterne gebucht.

TSG Rottenacker – FC Hettingen/Inneringen (So., 15 Uhr). – Mit breiter Brust und dem ersten Saisonsieg kehrte die TSG aus Hundersingen zurück. Beim 6:4 sahen die Fans zahlreiche Treffer. Gegen den Aufsteiger will die Walter-Elf nun nachlegen. Der erste Heimsieg soll folgen. Die Gäste sind noch ohne Sieg in dieser Saison. Bei den letzten beiden Auftritten in Rottenacker kassierte der FC jeweils fünf Treffer (2:5, 1:5). Es sieht also alles nach einem Heimerfolg für die TSG aus.

SV Hohentengen – TSV Riedlingen (So., 15 Uhr). – Der Gastgeber ist noch ohne Sieg in den bisherigen Spielen. Gegen den Aufsteiger wird fest mit einem Dreier gerechnet. Der TSV unterlag daheim gegen starke Ehinger mit 0:2. In der Bezirksliga gab es noch kein Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Die Gäste hoffen auf die ersten Auswärtspunkte. Beim Gastgeber ist auf Manuel Sommer zu achten, der zwei von fünf SV Treffer erzielte.

FV Bad Schussenried - SG Altheim (So., 15 Uhr). – Vor einer übermächtigen Aufgabe steht die SG beim aktuellen Tabellenführer. Beim Auftakt daheim gegen Hohentengen (1:1) konnte die SG nur phasenweise überzeugen. Bei den Violetten läuft alles nach Wunsch. Drei Spiele, drei Siege, 12:3 Tore. Im Mai 2018 konnte Altheim mit 4:1 beim FV siegen. Diesmal wird wohl Felix Bonelli (seiben Treffer für Schussenried) etwas dagegen haben. Gelingt es der SG den Toptorjäger auszuschalten, dann ist ein Remis möglich.

SV Uttenweiler – SV Bad Buchau (So., 17 Uhr). – Zwei ungeschlagene Teams treffen aufeinander. Beim Spitzenspiel wird die beste Offensive der Liga (SV Bad Buchau – 14 Treffer) auf die beste Abwehr (SV Uttenweiler – kein Gegentor) treffen. Die letzten zwei Spiele in Uttenweiler, haben die Badstädter klar abgegeben (1:8, 0:3). Es ist also einiges gerade zu rücken.

Verlegte Spiele: Mittwoch, 5. September, 19 Uhr: FC Laiz – FV Spfr. Altshausen (4. Spieltag). Samstag, 8. Dezember, 14.30 Uhr: TSG Ehingen – FV Neufra (4. Spieltag)