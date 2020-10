Hohentengen siegt im Spitzenspiel

Trotz der neuerlichen Niederlage - mit 1:2 beim SV Hohentengen - bleibt die SG Blönried/Ebersbach vorübergehend auf Platz eins, doch die TSG Ehingen ist mit nur einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger Zweiter. Der FV Neufra/Do. kam am Samstagabend nicht über ein Remis gegen Aufsteiger Bad Saulgau hinaus. Derbe Klatschen gab es für Hundersingen, Langenenslingen und Altshausen/Ebenweiler. Hettingen/Inneringen überraschte in Uttenweiler, Krauchenwies/Hausen besiegte den FV Altheim.

FV Neufra/D. - FV Bad Saulgau 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (5.), 1:1 Wakka Bass (57./FE). - Z.:300. - Der FV Neufra erwischte einen tollen Start in die Partie. FVN-Goalgetter Fabian Brehm gelang bereits nach wenigen Minuten das 1:0. Im ersten Durchgang dominierten die Hausherren das Spiel, ließen den Ball gut laufen, verpassten jedoch eine noch höhere Führung. Der Gästekeeper Stephan Hiller war glänzend aufgelegt und vereitelte mehrmals das zweite Tor der Gastgeber. So in der 24. Minute, als Mario Miller eine 1:1-Situation nicht nutzen konnte, denn Stephan Hiller klärte im Herauslaufen mit Bravour. Kurz vor der Pause zischte ein Kopfball von Timo Wichert nach Eckstoß von Robert Henning nur knapp über die Torlatte. Nach dem Seitenwechsel kamen die spielerisch überzeugenden Gäste besser aus der Kabine und erzielten mit einem aus Neufraer Sicht sehr umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich. In der 68. Minute wurde Fabian Brehm im Gästestrafraum gefoult, doch die Pfeife des Schiris blieb stumm. In der Schlussphase gewann Neufra wieder die Oberhand, versuchte es nun mit der Brechstange, aber das Abwehrbollwerk des Aufsteigers hielt stand. Am Ende steht so ein aus Gäste-Sicht schmeichelhaftes Remis, da der Gastgeber über weite Strecken mehr Spielanteile hatte.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Altheim 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Jörg Schreyeck (90.+2.), 2:0 Timmy Rauser (90.+4.). - Gelb-Rote Karte: Marco Löw (86./FVA; wdh. Foulspiel). - Z.: 250. - Im Anschluss an eine starke Anfangsphase der Hausherren neutralisierten sich die Teams zunehmend, die Partie verflachte und Chancen wurden zur Mangelware. Es entwickelte sich ein ereignisarmes Spiel, das auf einen torlosen Ausgang hindeutete. In der Nachspielzeit gelang Jörg Schreyeck dann jedoch noch das 1:0 nach einem Eckball. Timmy Rauser besiegelte den Sieg mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Schlussminute. „Der Sieg ist glücklich, da Altheim uns eigentlich über das Spiel hinweg ebenbürtig war“, berichtete Krauchenwies‘ Vorsitzender Marcel Gauggel nach der Partie.

SV Hohentengen - SGM Blönried/Ebersbach 2:1 (2:1). - Tore: 1:0 David Gebhard (18./FE), 2:0 Eigentor (19.), 2:1 Lorenz Weiß (26./FE). - Rote Karte: Patrick Gentner (18./SGM B/E; grobes Foulspiel). - Z.:300. - „Wir dominieren das Spiel nach Belieben, stellen den Spielbetrieb in der zweiten Hälfte dann jedoch fast gänzlich ein. Am Ende konnten wir den Sieg noch irgendwie über die Zeit bringen“, resümierte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Abpfiff. Der SVH zwang die Gäste zunächst durchweg in die eigene Hälfte und verpasste sogar noch eine höhere Führung. Lorenz Weiß konnte Mitte der ersten Halbzeit überraschend verkürzen. Noch vor dem Halbzeitpfiff hatten die Göge-Kicker zahlreiche Topchancen auf dem Fuß, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Auf einen starken ersten Durchgang folgte eine enttäuschende Darbietung nach dem Seitenwechsel. Der SVH schaltete zurück und beschränkte sich darauf, das Ergebnis zu verwalten.

SV Bad Buchau - SGM SW Donau (Rottenacker/Munderkingen) 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Lukas Ottenbreit (43.), 0:2 Markus Ottenbreit (46.). - Z.:150. - Das Team vom Federsee startete gut in die Partie, konnte die Chancen jedoch nicht nutzen. Die Schwarz-Weißen aus Rottenacker und Munderkingen beschränkten sich in den Offensivbemühungen auf lange Bälle in die Spitze, wo die schnellen Stürmer um Lukas Ottenbreit für Gefahr sorgten. Kurz vor der Pause gelang Lukas Ottenbreit nach einer solchen Offensivaktion die Führung. Direkt nach dem Halbzeitpfiff erhöhte sein älterer Bruder Markus auf 2:0 für die Gäste. Bad Buchau zeigte in der zweiten Hälfte eine schwache Darbietung. Die Zweikampfquoten waren schlecht und viele Spieler zeigten nicht genug Einsatzwillen, um das Spiel noch zu drehen. „Bei uns ist derzeit der Wurm drin. Heute hat uns der Kampfgeist gefehlt, um gegen die zweikampfstarken Gäste anzukommen“, resümierte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach der Begegnung.

SV Uttenweiler – SG Hettingen/Inneringen 1:2 (1:2). - Tore: 1:0 Pascal Volz (9.), 1:1 Onur Karakurt (19.), 1:2 Florian Dangel (27.). - Z.: 120. - Die Partie begann für den SV Uttenweiler vielversprechend und so konnte der Gastgeber durch Pascal Volz früh in Führung gehen (9.). Danach versäumte es der SV Uttenweiler, die im Ansatz vielversprechenden Angriffe in Zählbares umzusetzen. Nach einem Standard kamen die Gäste überraschend zum Ausgleich, in dieser Situation sah die Defensive des SVU nicht gut aus. Nur acht Minuten später gab es wieder einen Standard und heraus kam fast ein Duplikat des ersten Treffers für die Gäste. Dieses Mal traf Florian Dangel - 1:2 (27.). In der Folgezeit sowie in Durchgang zwei schaffte es der SV Uttenweiler selten, sich gegen die tief stehenden Gäste Chancen herauszuspielen. Wenn der Gastgeber dann einmal die vielbeinige Defensive der SG überwand, kam der letzte Pass zu spät oder zu ungenau, um diesen verwerten zu können.

TSG Ehingen - SF Hundersingen 5:0 (1:0). - Tore: 1:0 Dominik Martin (12.), 2:0, 3:0 Valentin Gombold (55./72.), 4:0, 5:0 Niklas Braun (88./90.). - „Die Hundersinger haben uns am Anfang das Leben schwer gemacht“, sagte TSG-Trainer Udo Rampelt nach dem Spiel. Das frühe 1:0 war daher die einzige Ausbeute in der ersten Halbzeit. Hundersingen machte ab der 25. Minute Druck und im Falle eines 1:1 zu dieser Zeit hätte die Partie kippen können. Den Bann brach dann einmal mehr Valentin Gombold mit zwei Toren in der 55. und 72. Minute. Den Rest besorgte Niklas Braun in den letzten Spielminuten.

SG Öpfingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 6:1 (3:0). - Tore: 1:0 Jonas Herde (11.), 2:0 Eigentor (35.), 3:0 Jannik Lehner (45.), 4:0 Andre Braig (52.), 5:0 Philipp Mall (75.), 5:1 Martin Funk (78.), 6:1 Tom Heimbach (90.). - Laut Aussage von SG-Abteilungsleiter Steffen Lehmann zeigten die Gäste wenig Gegenwehr, sodass die SG Öpfingen auch in der Höhe zurecht gewann. Die Gastgeber zeigten sich nach der Niederlage in Bad Saulgau gut erholt und gewannen verdient. Der wieder genesene Tom Heimbach erzielte sein erstes Tor.

SG Altheim - SV Langenenslingen 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Dominik Späth (17.), 2:0 Daniel Eberhardt (32.), 3:0 Johannes Rech (65.), 4:0 Andreas Kottmann (75.), 5:0 Johannes Rech (86.), 6:0 Florian Madl (90,). - Bis auf zwei gute Aktionen brachten die Gäste in Altheim kaum etwas zuwege. Bemerkenswert, dass Torjäger Florian Madl sich am Sonntag bis zur letzten Spielminute mit „seinem Tor“ Zeit ließ.

Nachtrag vom Freitag: FV Schelklingen-Hausen – FC Krauchenwies/Hausen 3:4 (1:2). - Tore: 0:1 Timmy Rauser (5.), 1:1 Philipp Schleicher (15.), 1:2 Julian Haberer (25.), 1:3 Julius Frank (47.), 2:3 Luca Schleiblinger (60.), 2:4 Haberer (80.), 3:4 Tarik Bilic (90.).