Hohentengen sichert sich Titel und Aufstieg

Nachdem die Mannschaft des Tennisclub Hohentengen im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 knapp verpasst hatte, haben es die Hohentengener in diesem Jahr besser gemacht und sind souverän aufgestiegen. Außerdem wurden sie in der Winterhallenrunde ungeschlagener Meister. Bereits vor der Saison legte Mannschaftsführer Laurent Stuböck wichtige Bausteine für den Erfolg und konnte Silas Hülsbusch sowie Jan Fischer von der ehemaligen Bezirksoberligamannschaft des TC Mengen verpflichten.

Der erste Spieltag startete mit Anlaufschwierigkeiten: Bei widrigen Bedingungen konnte der TC Hohentengen nur glücklich mit 5:4 bei der TA Spfr Dellmensingen gewinnen. Nachdem es 3:3 nach den Einzeln stand, zeigten die Hohentengener Nervenstärke und gewannen zwei Doppel im Match-Tiebreak. Anschließend nahm die Mannschaft Fahrt auf und gewann auf eigenem Platz gegen die TA SG Altheim und die TA SC Mengen jeweils mit 8:1. Nach einer längeren Pause von fünf Wochen ging es weiter mit dem nächsten Derby gegen den TC Krauchenwies. Auch hier gab sich die Hohentengen keine Blöße und gewann mit 7:2. Eine Woche später musste das Sextett auf ungewohntem grauen Sand bei der SPG Hettingen/Inneringen/Veringenstadt ran. Dies war jedoch kein Problem für den TCH und er gewann mit 6:3. Nun war die Meisterschaft zum Greifen nahe: Eine 3:6-Niederlage gegen die TA SpVgg Obermarchtal hätte bereits zur Meisterschaft gereicht. Der TCH spielte auswärts erneut stark auf und gewann mit 7:2. Somit war die Meisterschaft endgültig perfekt und die Mannschaft des TC Hohentengen wurde ungeschlagener Meister der Bezirksklasse 2. Im nächsten Jahr wird sie dann in der Bezirksklasse 1 angreifen.