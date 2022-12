Hohentengen revanchiert sich beim FCK

Was für ein letzter Spieltag 2022. Fast alle Hinterbänkler gewannen - Hettingen /Inneringen, Laiz, Altshausen/Ebenweiler und zogen die Verlierer wieder mit in den Abstiegskampf, auf den sich nach dem Winter wohl zehn bis zwölf Mannschaften einstellen können. Hohentengen verkürzte den Rückstand auf Uttenweiler auf sechs Punkte, dank des 3:0-Derbysiegs in Krauchenwies, mit dem sich die Beckert-Elf für die Hinspielniederlage (2:5) revanchierte. Zwei Spiele fielen aus, die Partie in Altheim war von vorneherein verlegt worden.

FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Hohentengen 0:3 (0:0). - Tore: 0:1 Lukas Stützle (50.), 0:2, 0:3 Kai Remensperger (62./90. +2). - „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert in der Rückschau am Sonntag. „Wir sind in den ersten 15 Minuten vielleicht etwas besser reingekommen, aber Krauchenwies hatte die besseren Chancen.“ Beckert meinte zum einen den Lattenkopfball von Alexander Stärk nach einer guten halben Stunde und eine gute Abschluss-chance von Julian Haberer, der im Sechszehner freigespielt worden war, aber verzog.

Eine Sichtweise, die FCK-Spielertrainer Jörg Schreyeck bestätigte. „Hohentengen war eine Viertelstunde spielbestimmend. Wir hätten insgesamt aber einen Punkt holen können. Ich denke, wenn wir 1:0 in Führung gehen, läuft die Partie ein bisschen anders“, sagte FCK-Spielertrainer Jörg Schreyeck am Sonntag. Auf einem schwer bespielbaren, tiefen Platz schaffte es in der ersten Halbzeit keine Mannschaft, in Führung zu gehen. „Der Platz war so tief, Abschlüsse fielen so schwer. Du hast einfach keinen Druck hinter den Ball gebracht“, schilderte Beckert die Gegebenheiten. „Es war klar, dass der einen Vorteil haben würde, der das erste Tor erzielt“, sagte Beckert. Und so kam es. Kurz nach dem Wechsel entschied der Schiedsrichter auf Foul gegen Lukas Stützle in rund 18 Metern Torentfernung, eine Entscheidung, die zumindest umstritten war. „Aber was soll es. Wenn der Schiedsrichter pfeift, pfeift er“, sagte Schreyeck. Und so trat Lukas Stützle an und hatte Glück, dass der Ball abgefälscht wurde und unhaltbar für FCK-Schlussmann Jona Haußer im Kasten landete (50.). „Leider war der Freistoß abgefälscht“, sagte Schreyeck. Ansonsten wäre er mitten aufs Tor gekommen.“

Zwölf Minuten später kam ein langer Ball auf Fabian Beckert gegen eine FCK-Deckung, die natürlich nun etwas aufgemacht hatte, Beckert bediente den mitgelaufenen Remensperger - 0:2 (62.). Nun gab es viel Platz, auch weil der Gastgeber alles nach vorne warf, das 1:2 auf dem Fuß hatte, aber wiederholt fehlte nun der letzte Pass. Und so konterte der Gast den Gastgeber in der Nachspielzeit nochmals aus und erneut Kai Remensperger traf zum 3:0 für die Hohentengener (90. +2). „Bei uns fehlte die letzte Passqualität, um einen Treffer zu erzielen“, sagte Jörg Schreyeck. „Aber insgesamt hätte die Partie auch 2:2 ausgehen können. Wir haben noch einmal alles rausgeholt, alles gegeben“, konnte Schreyeck seiner Mannschaft nichts vorwerfen. „Natürlich ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen“, meinte Fabian Beckert. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause, haben in den letzten drei Spielen neun Punkte geholt, bei 10:0 Toren. Wir stehen in den nächsten drei Monaten auf Platz zwei, das sieht doch gut aus.“

SF Hundersingen - FC Laiz 1:3 (0:0). - Tore: 0:1 Julian-Joe Götz (53.), 1:1 Dennis Heiß (57.), 1:2 Maximilian Maier (63.), 1:3 Dennis Schäfer (71.). - Rote Karte: Julian Störkle (80./SFH; Notbremse). - „Das war heute gar nichts“, sagte Hundersingens Trainer Michael Renz nach der Partie. „Wir hätten heute besser nicht gespielt“, meinte er enttäuscht über die 1:3-Niederlage gegen den FC Laiz. Auch sein Gegenüber Andreas Reisser stellte der Partie über weite Strecken kein gutes Zeugnis aus. „In der ersten Halbzeit war es kein gutes Bezirksligaspiel, Hundersingen hatte die besseren Chancen, die es aber nicht nutzte. In der zweiten Halbzeit wollten wir vielleicht den Sieg ein bisschen mehr.“ Den Gästen kam zu gute, dass Götz kurz nach dem Wechsel nach einer Ecke aus dem Gewühl traf, Heiß glich nach einem Ballverlust der Laizer aus, doch Maximilian Maier nach einem Doppelpass im Strafraum mit links und Dennis Schäfer, aus abseitsverdächtiger Position, sorgten für den Gästesieg.

FV Bad Saulgau - SG Hettingen/Inn. 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Daniel Teufel (5.), 0:2 Daniel Holzmann (64./FE), 0:3 Jan Kempf (70.). - Gelb-Rot: Selim Uzunpolat (62./FVS; Meckern). - Der Bad Saulgauer Ulrich Theuer, als Trainer in Diensten der SG Hettingen, entführte am Sonntag die Punkte aus dem Oberschwabenstadion gegen einen FVS, der kurz vor dem Spiel auf drei Spieler verzichten musste (Burgarello, Widmann, Gündogdu). Nach einem gechippten Freistoß fiel Daniel Teufel der Ball auf den Fuß - 0:1 (5.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien der Gastgeber gut im Spiel, erarbeitete sich Chancen, die Bass, Onuoha und Riedesser vergaben. Dem 0:2 ging ein Foul durch Uzunpolat im Strafraum voraus. Elfmeter. Der FVS-Co-Trainer sah Gesprächsbedarf, der Schiri nicht: Gelb-Rot. Holzmann traf zum 0:2 (64.). Jan Kempf legte das 0:3 (70.) nach.

SV Sigmaringen - SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler 2:3 (0:0). - Tore: 0:1 Martin Funk (47.), 1:1 Bernhard Henning (57.), 1:2 Marvin Igel (65./FE), 1:3 Patrick Hugger (76.), 2:3 Kadir Emruli (80.). - „Wir haben heute eine sehr gute Leistung gebracht und uns mal belohnt und Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Schwarz-Weiß Donau geleistet“, sagte Gästetrainer Safet Hyseni nach der Partie. Die Gäste ließen sich auch durch den Ausgleich per Kopf durch Berrnhard Henning nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Feist einen Elfmeter nach einem Foul an Niklas Koß zur neuerlichen Führung, ehe Hugger eine 1:1-Situation zum 1:3 abschloss. Emruli verkürzte noch einmal, beide Mannschaften trafen noch einmal den Pfosten (SVS: Abdulahad mit Freistoß; SGA/E: Hugger).

FV Neufra/Do. - FV Bad Schussenried 1:6 (1:3). - Tore: 1:0 Jan Maikler (2.), 1:1, 1:2 Felix Bonelli (5./33.), 1:3 Nico Junker (45.), 1:4, 1:5 Felix Bonelli (62./79.), 1:6 Andre Laubheimer (90. +1). - Am Ende fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus, war aber das Resultat dessen, dass der Gast eben seinen Goalgetter Bonelli hatte, dem Gastgeber aber ein Knipser fehlt. Gerade fünf Minuten waren gespielt, da stand es schon 1:1. „Danach haben wir eine halbe Stunde gut mitgespielt, aber Bad Schussenried ist halt eine clevere, abgezockte Mannschaft“, sagte FVN-Berichterstatter Ulli Münst nach der Partie, die am Freitagabend um eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden war. Im Verlauf des Spiels nutzten die Gäste auch die Fehler der Gastgeber aus.

abgesagt: SGM Rottenacker/Munderkingen - SG Öpfingen, SGM Blönried/Ebersbach - SGM Ertingen/Binzwangen; verlegt: SG Altheim - SV Uttenweiler