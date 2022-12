Hohentengen peilt im Derby in Krauchenwies Wiedergutmachung an

Zum Abschluss ein Derby. Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt am Samstag (14.30 Uhr) in der Bezirksliga den SV Hohentengen. Gespielt wird auf dem Rasen des Schulsportgeländes. Es ist auch das Duell zweier Spielertrainer mit hochklassiger Erfahrung in Regional- und Oberliga.

Fabian Beckert, Hohentengens Spielertrainer und Ex-Oberligaspieler, ist guter Dinge. „Alles ist gut. Wir haben in den vergangenen beiden Spielen zu null gespielt, gegen die SG Altheim und Blönried Ebersbach, von insgesamt dreimal zu null in dieser Saison“, sagt Beckert. Mit den vergangenen Wochen ist Hohentengens Nummer neun auf dem Feld und Chef am Rande des Platzes zufrieden, auch wenn er einräumt: „Blönried/Ebersbach hätte gegen uns ein, zwei Tore schießen können.“

Dass seine Mannschaft mit 30 Punkten schon so großen Rückstand auf den Ersten Uttenweiler hat, das hätte Beckert vor der Saison nicht gedacht. „Wir stehen eigentlich ähnlich da wie vergangene Saison. 30 Punkte sind ordentlich bis gut. Dass dies aber schon neun Zähler Rückstand auf den Ersten bedeutet, hätte ich nicht gedacht. Das wird dann nur schwer aufzuholen sein. Uttenweiler ist für mich der klare Favorit auf den Titel.“

Gegen den FCK/Hausen drängt der SV Hohentengen auf Wiedergutmachung. Das 2:5 vom Hinspiel wurmt Beckert und Co. natürlich. „Auf jeden Fall haben wir da noch was gutzumachen“, unterstreicht Beckert, erinnert sich aber auch an den speziellen Spielverlauf.

Den hat auch FCK-Trainer Jörg Schreyeck noch vor dem geistigen Auge. „Die ersten drei Schüsse waren drin“, sagt der ehemalige Kapitän des SC Pfullendorf in der Regionalliga. Mit der Punkteausbeute in der Vorrunde ist Schreyeck verständlicherweise nicht zufrieden. Bei bis zu sieben Absteigern - am wahrscheinlichsten sind derzeit fünf - ist der Abgrund bedrohlich nahe.

Vor allem vor dem Tor gelte es wieder effizienter zu werden. „Das war in den vergangenen Wochen unsere Schwäche“, sagt Schreyeck. Doch alles ist erklärbar. Über weite Strecken in der Vorrunde fehlten Offensivkräfte wie Jonas Back oder Patrick Vogler.

„Patrick hatte vergangene Woche schon wieder einen Kurzeinsatz“, sagt Schreyeck. „Jonas Back wird in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen“, sagt er über den Spieler, der mit einer schweren Kiefer- und Gesichtsverletzung lange ausfiel.

Fehlen wird den Krauchenwiesern gegen Hohentengen allerdings der zuletzt formstarke Timmy Rauser, der im Urlaub ist. Für das Spiel gegen den Tabellenzweiten habe sich seine Mannschaft einiges vorgenommen. Das sei man gewillt auch zu zeigen. „Mit der Punkteausbeute in der Vorrunde können wir nicht zufrieden sein und sind wir nicht zufrieden“, sagt der Mittelfeldspieler des FCK. „Wir haben einfach zu wenig Tore geschossen, unsere Chancen nicht sauber genutzt.“

Sein Gegenüber Fabian Beckert kann vermutlich am Samstagnachmittag auf mehr personelle Alternativen zurückgreifen als sein Gegenüber. Vor allem einige nachrückende junge Spieler geben ihm Alternativen an die Hand. Spieler wie Tobias Metzler, Simon König oder Tim Irmler.

„Simon König beispielsweise ist ja noch A-Junior, aber seit die Jugendsaison beendet ist, ist er bei uns.“ Tobias Metzler erzielte vergangene Woche sogar ein Tor. „Wir haben derzeit 16 gleichwertige Spieler auf der Bank und wenn wir wechseln, kommt weitere Qualität in die Mannschaft“, sagt Beckert.