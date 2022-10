Hohentengen hat gegen Uttenweiler noch eine Rechnung offen

Im Spiel des Tages der Fußball-Bezirksliga treffen am Sonntag (15 Uhr, Gögestadion) der SV Hohentengen und der SV Uttenweiler aufeinander. Siegt die Göge-Elf, sind beide Mannschaften punktgleich, siegen die Gäste sind sie fürs erste außerhalb der Reichweite der Mannschaft von Trainer Fabian Beckert.

„Wir haben gegen Uttenweiler noch etwas gutzumachen. Ich hoffe, das sehen die Spieler auch so“, sagt Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle vor dem Schlagerspiel. Rückblick: Beim bis dato letzten Spiel der beiden Kontrahenten im Gögestadion am 8. Mai 2022 siegte Uttenweiler mit 6:0 gegen eine ersatzgeschwächte Göge-Elf. Das Hinspiel hatte Hohentengen noch mit 3:2 gewonnen.

Hohentengen ist auch in der Vorrunde ’22/’23 gut drauf. Lukas Stützle ist seit Wochen der Mann der frühen Tore. In Ertingen/Binzwangen klingelte es nach wenigen Sekunden, gegen Neufra traf er viermal in den ersten 30 Minuten und verließ dann - angeschlagen - das Spielfeld. Kai Remensperger ist gedankenschneller Lenker im Spiel der Göge-Elf. „Beide sind derzeit in überragender Form“, sagt Sigle. Wieder mit von der Partie ist auch Beniamino Fellini, der zuletzt mit einem Tore-Dreierpack in der zweiten Mannschaft aufwartete. Verzichten müssen die Hohentengener auf Christian Lehr und wohl auch auf Fabian Beckert (Folgen eines Bänderrisses). „Dafür kehrt David Gebhart in die Abwehr zurück. Wir haben derzeit 14, 15 gleichwertige Spieler“, sagt Sigle.

Doch auch Uttenweilers Spielertrainer Florian Geiselhart geht zuversichtlich ins Spiel. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben den Ex-Landesligisten auf die Spitzenposition der Bezirksliga geführt. „Jochen (Gulde, Co-Trainer, d. Red.) hat mir bei meiner Rückkehr aus dem Urlaub am vergangenen Freitag sehr viel Positives berichtet. Die Mannschaft hat gut trainiert und während meiner Abwesenheit vier Punkte geholt. Dazu die drei Punkte am vergangenen Wochenende“, sagt Geiselhart.

Trotzdem will er die Leistungen zuzletzt nicht überbewerten. Vor allem am Spiel mit dem Ball habe er mit der Mannschaft gearbeitet. Das sei zuletzt nicht optimal gewesen. Auch Uttenweiler beklagt Ausfälle: Jochen Gulde hat sich vergangene Woche gegen Öpfingen beim Warmmachen verletzt, Angreifer Pascal Volz (Oberschenkelprobleme) droht auszufallen. Auch hinter Manuel Maurer steht ein Fragezeichen. Der Uttenweiler Abwehrspieler hatte bei einem Ellbogencheck einen Cut an der Nase erlitten.

Außerdem lagen Stefan Maurer und Janis Ott zuletzt wegen Grippe flach. Dafür kehren Spieler wir Radu Armancea, Florian Dornfried und Jens Liebhart zurück. Ziel sei es, die Hohentengener Spielweise zu unterbinden. „Hohentengen hat schon sehr viel Qualität im Kader“, sagt Geiselhart. „Aber wir haben uns da schon ein bisschen was überlegt. Lukas Stützle wird das gegen uns nicht gelingen, was ihm in den letzten Wochen gelungen ist“, verspricht Uttenweilers Spielertrainer. „Trotzdem haben wir es dieses Mal sicher schwerer als beim letzten Mal.“