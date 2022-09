Höhepunkt des Jubiläumsjahrs der Stadtmusik steht bevor

In jedem Monat des Jahres 2022 hat sich die Stadtmusik Bad Saulgau anlässlich ihres 200. Geburtstages in der Stadt präsentiert. Am Freitag, 23. September, marschieren acht Musikformationen (die Bürgerwache Saulgau mit Spielmannszug, die Musikvereine aus Altshausen, Mossheim-Tissen, Renhardsweiler, Fulgenstadt, Wolfartsweiler, Friedberg und das „Geburtstagskind“ selber) in einem Sternmarsch um 18 Uhr auf den Marktplatz. Unter der Leitung von Musikdirektor Marc Lutz konzertiert dort das versammelte Großorchester. Ab 21 Uhr tritt die aus Funk und Fernsehen bekannte Tiroler Brassband „Viera Blech“ im Stadtforum auf. Für die Nimmermüden legt danach „DJ Beats“ zur Partynacht auf.

Der darauffolgende Sonntag steht im Zeichen des offiziellen Festbanketts. Um 9 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Dekan Peter Müller in der St. Johanneskirche. Höhepunkt wird dabei die Weihe der neu angeschafften Vereinsfahne sein. Ab 11.30 Uhr findet im Stadtforum das Festbankett statt. Viele prominente Besucher aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Verbänden haben ihr Kommen zugesagt. Moderator und Laudator bei dieser Veranstaltung ist der gebürtige Bad Saulgauer Professor Dr. Michael Stephan, ehedem auch aktiver Musiker in der Stadtmusik am Tenorhorn und an der Posaune. Mittagessen, anschließend Kaffee und Kuchen bei musikalischer Unterhaltung des befreundeten Musikvereins Ailingen runden das Festwochenende ab.