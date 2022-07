Hobbyreitturnier in Herbertingen: Jüngste Starter mit vier Jahren

Der Reit- und Fahrverein Herbertingen lädt am Samstag, 9. Juli, zu seinem Breitensportturnier ein. Es richtet sich vor allem an Hobbyreiter und Pferdefans. Die Anmeldung sowie der Ablauf sind einfacher, auch die Kleiderordnung ist weniger streng als bei Turnieren üblich, auf denen sich Reiter in reinen Dressur- und Springprüfungen messen. Beim Breitensportturnier des RFV Herbertingen erwarten die Teilnehmer unterschiedliche Herausforderungen.

Auch das Regelwerk ist anderes. Im Vordergrund stehen Spaß, Vertrauen und Freude im Umgang mit dem Pferd, ohne die Reitlehre aus den Augen zu verlieren. Die korrekten Hilfengebungen, Sitz und Einwirkung sowie die Harmonie zwischen Reiter und Pferd werden gefordert - meistens spielerisch, was die unterschiedliche Zusammensetzung der Wettbewerbe zeigt, aber auch rasch und präzise.

Im Präzisionsparcours geht es darum, die Hindernisse in einer bestimmten Reihenfolge nicht nur zu absolvieren, sondern diese auch möglichst ruhig und gelassen zu überwinden. Dabei stellen Hindernisse wie die Wippe und das Tor besondere Herausforderungen dar.

Im Führzügel-Trail messen sich die jüngsten Reiter im gleichen Modus wie im Präzisionsparcours, allerdings werden die Kinder dabei von einer Begleitperson geführt, die jüngsten Teilnehmer sind in diesem Wettbewerb erst vier Jahre alt. Die Reiterjugend vom RFV Herbertingen ist fast vollzählig am Start.

Im Aktionsparcours geht es rasant zur Sache. Es gilt, Hindernisse möglichst schnell und fehlerfrei zu überwinden. Die Zuschauer können gespannt sein, wie sich die Teilnehmer der „Hasenjagd“, „Drüber-Drunter-Drüber“ oder bei der „hohlen Gasse“ schlagen.

Abgerundet wird der Tag durch einen „Caprilli Rittigkeits“-Wettbewerb. Die Teilnehmer müssen einen kleinen Springparcours mit eingebauten dressurähnlichen Elementen absolvieren.

Die Wettbewerbe finden bei gutem Wetter auf dem großen Außenplatz statt, bei schlechtem Wetter weichen die Veranstalter in die Reithalle aus. Somit herrschen wieder optimale Bedingungen für die Teilnehmer, Pferde und Zuschauer. Das Breitensportturnier zählt als Cup-Station zum WPSV-Allroundreitercup. Es sind Sportler aus ganz Baden-Württemberg angemeldet, die um Punkte für das Finale in Stuttgart kämpfen.