Nachdem am Donnertagabend bereits das Spiel des FV Bad Saulgau gegen die SGM Alb-Lauchert ausgetragen worden ist (ein Nachholspiel des 12. Spieltags, Ergebnis lag erst nach Redaktionsschluss vor) stehen am Sonntag fünf Spiele des 17. Spieltags an. Die Partie des FV Bad Saulgau gegen die SGM Scheer/Ennetach wurde bereits ausgetragen.

SV Renhardsweiler – FC Krauchenwies II/SV Hausen (So., 14.30 Uhr; 4:3). - Schadlos hat der Gastgeber seinen Auftritt in Fulgenstadt überstanden. Gleich auf mehrere Stammspieler zu verzichten und dann zugewinnen, zeugt von einer guten Moral. Diese wird am Sonntag auf die Probe gestellt, denn im Hinspiel gab es nur einen knappen Erfolg gegen das Kellerkind. Mit dem Sieg vergangene Woche gegen Bolstern hat der FCK/H II den Kontakt zu einem einstelligen Tabellenplatz nicht verloren. Ein Punkt aus Renhardsweiler zu entführen wäre nicht schlecht. Und es wäre nicht das erste Mal, dass der Gast sehr nahe an einer Überraschung in Renhardsweiler dran ist.

SV Bolstern – SV Bronnen (So., 14.30 Uhr; 2:2). - Zwei SVBs treffen in Bolstern aufeinander. In der Vorrunde teilten sie sich die Punkte. Viel mehr Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Bolstern backt gerade ganz kleine Brötche. Die von Bronnen sind auch nicht viel größer und werden sich der Größe von Bolstern Teiglingen annähern, falls Bolstern auf eigenem Gelände siegt. Bronnen hat sich trotz unerwartenter Niederlagen das Ziel gesetzt, bis zur Winterpause den Abstand zum Tabellenkeller nicht kleiner werden zu lassen. In Bolstern bietet sich die Chance, dies umzusetzen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SG Alb-Lauchert (So., 14.30 Uhr; 3:5). - Das dritte Heimspiel hintereinander bestreitet der Gastgeber. Aus den vergangenen zwei gab es nur ein Pünktchen und 4:5 Tore. Und jetzt kommt mit der SG Alb-Lauchert auch noch eine Mannschaft, für die es läuft. Die Hausherren kamen bislang nicht über Rang neun hinaus, während die SG Alb-Lauchert an die Spitze anklopft. Weil es bislang zwischen diesen beiden nie torlos über die Bühne ging, hoffen die Zuschauer wieder auf Tore. Der FC-Anhang in Engelswies hofft darauf, dass ihre Mannschaft ein Tor mehr erzielt.

SV Langenenslingen – SV Braunenweiler (So., 14.30 Uhr; 0:3). - Nach 47 Minuten hieß es in der Hinrunde 3:0 für Braunenweiler. Eine von zwei Saisonniederlagen bislang für den Tabellenführer, der auf eine Mannschaft trifft, deren Leistungskurve mittlerweile leicht nach unten zeigt. Langenenslingens Trainer Markus Bednarek wird sich aber nicht überraschen lassen und seine Mannschaft entsprechend einstellen. Wird nötig sein, denn gegen vermeintlich stärkere Mannschaften fühlt sich Braunenweiler wohler.

SV Hoßkirch – SPV Türk Gücü Sigmaringen (So., 14.30 Uhr; 3:4). - Farbig und torreich ging es im Hinspiel in Sigmaringen zur Sache, ehe der Erfolg des SPV feststand. Hoßkirch ist zur Zeit ganz gut drauf. Bis zur Winterpause wäre eine zweistellige Punkteausbeute nicht schlecht. Der Gastgeber war noch nicht besser als Rang 14, aber weil es zur Zeit auch mit dem Glück besser klappt, ist eine Überraschung durchaus im Bereich des Möglichen.

Spielfrei: FV Fulgenstadt, SC Türkiyemspor Saulgau; verlegt und bereits ausgetragen: FV Bad Saulgau - SGM Scheer/Ennetach