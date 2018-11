Hoßkirch punktet in Braunenweiler

Es kommt selten vor, dass ein Spiel der Keisliga A für einen Spielbericht von einer Fernsehkamera festgehalten wird. Doch am Samstag nahm eine Kamera das Spiel Türk Gücü Sigmaringens gegen Türkiyemspor Saulgau auf. Sie filmte drei Tore des Gastes, der sich mit 3:1 durchsetzte und damit Revanche für die 2:4-Niederlage im Hinspiel nahm. Allerdings sahen diese vier Tore nur 60 Zuschauer. Tore satt, sieben, gab es in Engelswies, Langenenslingens Stefan Münst mit drei Tore fast im Alleingang für den 4:3-Sieg des SV Langenenslingen sorgte. Den Zuschauerrekord hält die Partie Bronnen – Alb-Lauchert. 400 Fans pilgerten auf den Köllenberg, sahen drei Tore Alexander Sauters und einen Sieg der Gäste. Hoßkirch punktete in Braunenweiler, Krauchenwies/Hausen siegte gegen Bolstern.

SV Braunenweiler – SV Hoßkirch 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Brauchle (4.), 1:1 Winkhart (67.). - Gelb-Rot: Martin Spieß (62./SVH; wdh. Reklamieren). - Z.: 70. - Der Abwärtstrend der Hausherren hielt auch gegen Hoßkirch an. In den jüngsten vier Spielen gab es zwei Remis und zwei Niederlagen. Gegen Hoßkirch begann es schlecht: Brauchle legte vor und Hoßkirch hätte sogar ein weiteres Tor nachlegen müssen. Das sagte nach der Begegnung auch Braunenweilers Coach Jasko Ramic. Nach der Pause wurde Braunenweiler zwar etwas besser, aber erst der Platzverweis wurde zum Vorteil, denn kurze Zeit später traf Winkhart zum Ausgleich. Die Hausherren hatten noch Chancen zum Sieg, Hoßkirch aber hatte das Glück des Tüchtigen. - R.: 3:3

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Langenenslingen 3:4 (1:2). - Tore: 1:0 Boos (10.), 1:1 Dörr (31.), 1:2, 1:3 Münst (44./FE/55.), 2:3 Ruhnau (57.), 3:3 Christoph Grof (73.), 3:4 Münst (85.). - Z.: 100. - Fast eine Kopie des Hinspiels (3:5) sahen die Zuschauer in Engelswies. Statt acht Toren gab es dieses Mal sieben. Nach Führung durch Boos verpasste Briem das 2:0. Im Stile eines Tabellenführers kam dann der Gast zurück, Dörr glich aus. Und: Wo es brannte, war Stefan Münst nicht weit weg. Zwei Tore aus ruhenden Bällen kurz vor und nach der Pause bewiesen dies - 1:3 (44./55.). Die Hausherren bewiesen aber, dass in Engelswies der Sieger erst feststeht, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Ruhnau und Grof glichen aus, ehe nochmals Münst die Bühne betrat und er einen fatalen Abspielfehler im zweiten Versuch nutzte. - R.: 0:3

FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Bolstern 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Emminger (20.), 2:0 Daniel Fischer (60.). - Z.: 50. - Holger Holzbock sah in Hausen harmlose Gäste und einen seit Wochen stark haltenden eigenen Keeper Kevin Hüpfner, der - ungewohnt - an diesem Nachmittag beschäftigungslos blieb. Emminger brachte seine Farben mit 1:0 Front. Ab diesem Zeitpunkt schaltete der Gastgeber ungewollt in einen Leerlauf, den Bolstern aber nicht zu nutzen wusste. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel des Gastgebers wieder etwas besser und den Lohn fuhr Daniel Fischer ein - 2:0 (60.).

SV Bronnen – SG Alb-Lauchert 3:4 (1:3). - Tore: 0:1 Genkinger (10.), 0:2 Sauter (17.), 1:2 Dominik Brillert (34.), 1:3, 1:4 Sauter (44./46.), 2:4 Dominik Brillert (65.), 3:4 Harald Schwenold (82.). - BV: Raphael Brillert (SVB) verschießt FE (64.). Derselbe Spieler muss notärztlich versorgt werden (64.). - Z.: 400. - Wie schon am 1. Spieltag ging es auch dieses Mal eng zu im Derby. Vor einer stattlichen Kulisse sahen die 400 Fans den ersten Aufreger, als Bronnens Christian Thiel hart angegangen wurde (10.). Die Truppe erwartete einen Freistoßpfiff, als dieser aber nicht gepfiffen wurde ging es schnell über drei Stationen vor das Bronner Gehäuse, wo Genkinger genau richtig stand - 0:1 (10.). Ein fataler Fehler im Spielaufbau Bronnens brachte das 0:2 durch Sauter (17.). Benjamin Mak, Trainer des SV Bronnen, sagte: „Ich weiß nicht, ob bis zu diesem Zeitpunkt meine Spieler nervös waren oder warum sie die Zweikämpfe nicht angenommen haben. Mit dem Anschlusstreffer wurde es zwar etwas besser, aber bis zum Schluss war die Nervosität Begleiter unseres Spiels.“ Dominik Brillert besorgte zwar den Anschluss, aber zwei Aussetzer vor und nach der Pause bescherten dem Gast eine 4:1-Führung. Bronnen bewies Moral und nahm das Zepter in die Hand. Ein berechtigter Elfmeter sollte zum Anschlusstreffer reichen, aber Brillert verschoss und SGM-Torhüter Leipert rettete zur Ecke. Diese nutzte Dominik Brillert zum 2:4. Für Bronnen kam es noch besser. Schwenold legte den Ball zum 3:4 ins Alb-Lauchert Gehäuse ab (82.). Die Gäste verpassten mit einer ihrer Kontermöglichkeiten die Entscheidung herbeizuführen.

FV Fulgenstadt – SV Renhardsweiler 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Stankalla (3.). - BV: Michael Schurer (FVF) muss ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen (60.). - Z.: 120. - Ein umkämpftes Derby sahen die Zuschauer in Fulgenstadt. Das frühe Tor spielte eigentlich keine Rolle für den weiteren Spielverlauf. Die Hausherren verschliefen die erste Halbzeit, so dass die knappe Führung in Ordnung ging. Nach der Pause wurden die Bemühungen von Fulgenstadt sichtbarer. Renhardsweiler stand in der Abwehr sicher, hatte es aber Torhüter Thomas Hader zu verdanken, dass die knappe Führung Bestand hatte. In der 78. Minute lenkte er reaktionsschnell einen Ball aus kurzer Distanz über die Latte. Bei Renhardsweiler verdiente sich Youngster Tobias Fimm, eigentlich noch A-Junior, sehr gute Noten auf der linken Außenbahn. Ein glücklicher aber verdienter Sieg für die Gäste, weil Fulgenstadt die Renhardsweiler Deckung kaum beschäftigte. - R.: ausg.

SPV Türk G. Sigmaringen – SC Türkiyemspor Saulgau 1:3 (1:2). - Tore: 1:0 Enes Sacevic (22.), 1:1 Emin Yilmaz (37.), 1:2 Hasan Colley (60.), 1:3 Fahri Akyildiz (67.). - Z.: 60. - Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Emin Yilmaz hatte die erste Möglichkeit (12.). Wie schon im Hinspiel machte das Türk-Gücü-Mittelfeld mehr Betrieb und ging folgerichtig in Führung, verpasste es aber das 2:0 nachzulegen, da Türkiyemspor-Schlussmann Zachmann auf dem Posten war. Türkiyemspor reagierte auf den Rückstand, nahm Enes Sacevic und Samuel Peter weitgehend in Manndeckung und hatte Erfolg. Emin Yilmaz glich zum 1:1 aus. Durch das Nachsetzen stockte der Türk-Gücü-Motor. Die Folge war das 1:2 durch einen sehenswerten Treffer von Colley. Als dann Fahri Akyildiz nach einem Vorteil nach einem Foulspiel die Türk-Gücü- Deckung schlecht aussehen ließ und zum 1:3 traf, war die Revanche perfekt. Samuel Peter vergab einige gute Chancen zum Ausgleich, so rettete die SCT-Abwehr einmal auf der Linie. - R.: ausgefallen

FV Bad Saulgau – SG TSV Scheer/SV Ennetach 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Marc Gruber (14.). - Z.: 60. - In einem mäßigen Spiel zeigten die Gäste eine gute Anfangsviertelstunde und mit Marc Gruber fuhr man auch die dazugehörende Ernte ein. Die junge Garde des Gastgebers fing sich nach dem Rückstand, kam immer besser ins Spiel und zeigte auch in einigen Szenen, dass der Ausgleich möglich war. Die letzte Konsequenz vor dem Gehäuse fehlte jedoch. Das gab den Ausschlag, dass die SGM drei Punkte mitnahm.