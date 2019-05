Noch genau eine Entscheidung steht in der Kreisliga A 2 an. Gesucht wird der zweite direkte Absteiger neben dem SV Ebenweiler, der ja schon vor der Saison aus dem Wettbewerb genommen wurde. In der Verlosung sind der FCK/Hausen II und der SV Hoßkirch. Am Donnerstag kam die Nachricht, dass der FCK/Hausen zum Spiel gegen den SV Langenenslingen wegen Spielermangels nicht antreten kann. Damit braucht der SV Hoßkirch zunächst einen Punkt in Bronnen. Einfluss hat die Absage des FCK auch auf den Kampf um die Torjägerkanone.

SV Bronnen – SV Hoßkirch (So., 15 Uhr; 4:0). - Das letzte Heimspiel der Saison will Trainer Benjamin Mak sicherlich zu keinen Experimenten nutzen. Es besteht auch kein Anlass dazu, auch weil Bronnen vergangene Woche in Bad Saulgau nicht gerade effektiv spielte. Auf dem Köllenberg könnte es jedoch zu einem offenen Schlagabtausch kommen, weil Hoßkirch in den letzten zwei Spielen punkten muss. Hoßkirch fährt nicht nach Bronnen, um mit nur einem Punkt zurückzukehren. Vergangene Woche klappte es zu Hause gegen Krauchenwies/Hausen II mit einem Dreier. Im Rückreisegepäck sollten drei Punkte liegen.

FV Fulgenstadt – SG Alb-Lauchert (So., 15 Uhr; 0:0). - Setzt eine Mannschaft die taktischen Vorgaben um, kann es tatsächlich sein, dass sie von einem Spiel gegen einen Titelkandidaten mit einem Punkt abreist - wie im Hinspiel. Alexander Sauter bewirbt sich noch um die Torjägerkanone, seine Mannschaft will sich schon mal für die Qualifikation zur Relegation einspielen.

SV Braunenweiler - SPV Türk G. Sigmaringen (So., 15 Uhr; Vorrunde: 3:6). - Braunenweiler wird seine Platzierung bis zum Saisonende wohl halten, könnte aber ausgerechnet noch von Renhardsweiler eingeholt werden. Für Torjäger Samuel Peter ist es das vorletzte Spiel für Türk Gücü. Er probiert es in der kommenden Runde beim SC Pfullendorf.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr; 2:1). - Eine muntere Begegnung war das Hinspiel. Beide Mannschaften ließen hochkarätige Möglichkeiten aus. Endlich mal wieder eine Leistung, die auch Hadi Akyildiz erfreute, zeigte Türkiyemspor am vergangenen Sonntag. Im letzten Auswärtsspiel will der Gast daran anknüpfen.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SV Bolstern (So., 15 Uhr; 6:0). - Weil Bolstern in der Vorrunde auf eigenem Gelände mitspielen wollte, spielte die SGM mit Bolstern und verpasste dem Gegner in den Schlussminuten noch drei bittere Pillen. Am vergangenen Sonntag war die SGM in Kettenacker selbst chancenlos. Die Gäste machten am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt perfekt. In der Sommerpause gilt es vor allem an der Chancenverwertung zu arbeiten.

FV Bad Saulgau – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr; 1:4). - Mit einem Derby darf der FV Bad Saulgau seine erste Saison in der Kreisliga A beschließen. Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Wunschziel. Dies könnten Fulgenstadt und Inzigkofen/Vil./Eng. verhindern. Renhardsweiler war zuletzt zwei Wochen spielfrei, wird aber Rang fünf halten. Die Truppe musste im bisherigen Saisonverlauf einiges verkraften. Das Derby würde der SVR aber gerne gewinnen.

abgesagt: FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Langenenslingen (0:10).