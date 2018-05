HNO-Praxis in Bad Saulgau eröffnet

Die neue Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO), Maha Chakko, hat am Marktplatz in Bad Saulgau ihre Praxis eröffnet. Mittwoch war der erste Praxistag. Über Patientenmangel kann sich die neue Fachärztin in Bad Saulgau nicht beklagen. „Wir sind schon am ersten Tag voll gewesen“, sagt die neue Ärztin.

Eine Reihe von Kollegen aus dem Gesundheitsbereich feierten mit Maha Chakko und ihrem Team die Eröffnung der Praxis bei einem Stehempfang mit Imbiss. Die Ärztin führte die Gäste durch die Räumlichkeiten und zeigte die neuen Untersuchungsgeräte. Die Ärztin investierte in eine hochmoderne Ausstattung. „Ich möchte in der Praxis ohne Papier arbeiten“, sagt sie. Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung beispielsweise werden direkt ans Praxissystem übertragen und dort automatisch gespeichert und dokumentiert. Am ersten Tag war ein Mitarbeiter des Praxisausstatters vor Ort, um das Praxisteam zu unterstützen.

HNO-Ärztin ganz oben auf der Wunschliste

Das Praxisteam besteht derzeit neben der Ärztin aus zwei weiteren Mitarbeiterinnen. Eine zusätzliche Mitarbeiterin wird in zwei Monaten ihre Arbeit aufnehmen. In Vertretung von Bürgermeisterin Doris Schröter nahmen Ilona Boos und Thomas Schäfers von der städtischen Wirtschaftsförderung am Empfang teil. Die Stadtverwaltung unterstützte die Ärztin, etwa bei der Suche nach Praxisräumlichkeiten und bei der Suche nach Plätzen in einer Kindertagesstätte für die beiden Kinder, einer vierjährigen Tochter und einen Sohn mit anderthalb Jahren.

Eine HNO-Ärztin stand ganz oben auf der Liste gesuchter Fachärzte in Bad Saulgau. Nach der Schließung der HNO-Praxis von Dr. Delyana Tomova-Berlin beim Krankenhaus im Jahr 2015 praktizierte kein Arzt dieser Fachrichtung in Bad Saulgau. Da bis zu dieser Praxiseröffnung der gesamte Landkreis Sigmaringen mit HNO-Ärzten nicht ausreichend versorgt war, unterstützte auch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg die Ansiedlung der Ärztin in Bad Saulgau.

Ehemann arbeitet in Laupheim

Maha Chakko stammt aus Syrien und lebt seit 2009 in Deutschland. Sie studierte Medizin in Damaskus. Ihre Ausbildung zum Facharzt absolvierte sie am Unversitätsklinikum in Mainz und am Klinikum in Bremerhaven. Außerdem war sie in einer niedergelassenen Praxis in Oldenburg tätig. Nach Oberschwaben kam die Ärztin, weil ihr Mann, der als Ingenieur arbeitet, eine Stelle in Laupheim angenommen hat.

Zu erreichen ist die neue HNO-Praxis unter der Nummer 07581/900 46 00 oder per Mail an info@hno-badsaulgau.de