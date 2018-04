Hitze schlaucht den Nachwuchs

Mengens Triathlon nachwuchs hat beim ersten Saisontriathlon am vergangenen Wochenende in Neckarsulm im Einzel zwölf Platzierungen unter den besten Zehn erzielt. Herausragend war die Leistung von Helen Scheffold. Die Riedlingerin wurde in der Jugend A Zweite. Sechs Mannschaften aus Mengen holten sich Platzierungen auf dem Siegerpodest. Als beste Mannschaften gewannen die Mädchen der Jugend A, Helen Scheffold, Jana Müller und Franziska Zoller und die Schülerinnen A, mit Jasmin Högele, Larissa Ullwer und Leona Kehle, die Mannschaftswertung. Für acht Neuzugänge von Mengens Triathleten war es der ersten Wettkampf in der baden-württembergischen Jugendserie mit allen drei Disziplinen schwimmen, Rad fahren und laufen überhaupt.

Neben knapp 30 Grad Außentemperatur galt es für den Mengener Nachwuchs die Steigungen auf der Rad- und Laufstrecke hinter sich zu bringen. Und: Die Trainer wurden nicht enttäuscht. Mengens Nachwuchs überzeugte.

Erster Starter des Tages war Schnupperer Mathis Borkenhagen. Mit seinen acht Jahren bewies er großen Mut, in völlig fremder Umgebung bei diesem Wettkampf anzutreten. Über 50 Meter Schwimmen zeigte er eine gute Leistung und stieg als Sechster aus dem Wasser, absolvierte einen sehr schnellem Wechsel und stieg er auf sein Mountainbike. An den Steigungen der Radstrecke hatte er etwas zu kämpfen und verlor einige Plätze, aber eine starke Laufleistung brachte ihn in der Gesamtwertung zurück auf den sechsten Platz.

In der Altersklasse Schüler B starteten gleich sieben Triathleten aus Mengen. Etwas Pech hatte Tobias Frohnmüller auf der Radstrecke. Ihm rutschte die Kette vom Rad, für ih aber noch lange kein Grund, um aufzugeben. Mit tollen Lauf erzielte er Rang 19. Der Neu-Mengener Xaver Rebsam (17. Einzel) sicherte sich gemeinsam mit Tim Hirsch (8.) und Fabian Weinmann (12.) Platz drei in der Teamwertung. Kira Schultz und Nina Kleiner absolvierten den Wettkampf erneut als „Tandem“. Hinter der Spitzengruppe stiegen die beiden aus dem Wasser und wechselten auf die 2,5 Kilometer lange Radstrecke, die sie gemeinsam absolvierten. Ihren etwas schwächeren Wechsel machte Nina schließlich mit der schnelleren Laufzeit wett – Platz sieben und acht standen für die beiden Schülerinnen B zu Buche. Geimensam mit Helene Deppler () reichte das zu Platz zwei im Team.

Neuzugänge besonders stark

Eine starke Form bewies Jasmin Högele bei den Schülerinnen A. Dank einer sehr guten Radzeit arbeitete sich die junge Triathletin nach vorne. Trotz Hitze konnte sie auch auf der Laufstrecke noch Plätze gutmachen und erreichte einen hervorragenden sechsten Platz. Sehr gut präsentierte sich auch Larissa Ullwer in ihrem ersten Triathlon für Mengen. Sie wechselte sogar schneller als Jasmin Högele, beherrschte sicher das Rennrad und lief als Siebte ins Ziel. Leona Kehle (14.) komplettierte die Teamleistung. Gemeinsam mit Högele und Ullwer holte sie den Sieg im Team.

In der immer größer werdenden Hitze absolvierten die Schüler A ihren Wettkampf. Noch auf Platz 15 nach dem Schwimmen liegend, kämpfte sich Daniel Schönenberger auf dem Rad bis auf Platz sieben vor. Damit verfehlte er nur knapp die Siegerehrung der besten Sechs. Überraschend stark präsentierte sich Danilo Schwarzer auf der Rad- und der Laufstrecke. Nach durchwachsener Schwimmleistung arbeitete er sich von Rang 19 auf Rang 14 vor und freute sich schließlich gemeinsam mit Maximilian Sigg (20.) und Daniel Schönenberger über Bronze mit der MannschaftDer Pfullendorfer im Mengener Trikot, Loris Narr, bestritt einen ausgeglichenen Wettkampf, den er mit dem 24. Platz beendete.

Scheffold erneut stark

Mit dem Start für die Jugendklassen A und B erreichte das Thermometer um kurz nach zehn Uhr hochsommerliche Werte. Die Jugend B musste zunächst 400 Meter schwimmen, dann zehn Kilometer radeln und zum Abschluss 2,5 Kilometer laufen. Starke Leistungen in allen drei Disziplinen und somit Silber in der Mannschaft, lieferte das Trio Felix Göggel (8. Platz), Aaron Sigg (9. Platz) und Lucian Narr (10. Platz). Vereinskollege Vincent Mauch wurde nach guter Schwimmleistung sowie ausgeglichen Zeiten beim Radfahren und Laufen zufriedenstellender15. Bei den gleichaltrigen Mädchen belegte Johanna Deppler nach ebenfalls ausgeglichenen Leistungen in allen drei Disziplinen den 16. Platz.

Die Distanzen der Jugend A betrugen auf jeder Teilstrecke die exakt doppelte Distanz: 800 Meter schwimmen, eine anspruchsvolle 20-Kilometer-Radstrecke und ein Fünf-Kilometer-Lauf. Helen Scheffold zeigte - wie schon beim Swim & Run in Mengen, erneut ein starkes Rennen und beendete den Wettkampf auf Rang zwei. Jana Müller, wie Helen Scheffold aus Riedlingen, überquerte nach einem ebenfalls guten Rennen auf dem siebten Platz die Ziellinie. Franziska Zoller zeigte auf der Laufstrecke enormen Kampfgeist und belegte Rang 16. Gemeinsam freute sich das Mengener Trio über Gold in der Mannschaftswertung. Der 15 Jahre alte Erik Hoffmann musste nach sehr guter Schwimm- und Radzeit, der Hitze Tribut zollen und seinen Wettkampf abbrechen.