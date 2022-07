„Hitze kann ich trainieren - auch als Hobbysportler“

Dr. Matthias Baumann ist nicht nur Chefarzt an der Sigmaringer Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, sondern auch Leitender Arzt beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und Präsident der Medical Commission des Radsport-Weltverbandes UCI. Als solcher verfolgt er derzeit natürlich die Tour de France, die noch bis zum Sonntag läuft. Auch unter einem besonderen Gesichtspunkt: Besonders zu schaffen macht den Radprofis derzeit die Hitze von Werten um die 40 Grad Celsius. Am Donnerstag steht mit der 18. Etappe die letzte schwere Bergetappe von Lourdes nach Hautacam mit zwei Bergwertungen der höchsten und einer der ersten Kategorie an. Der gebürtige Stuttgarter Baumann erklärt im Gespräch mit Marc Dittmann, welche Belastungen Sport bei 40 Grad mit sich bringt, was gegen die Hitze zu tun ist und wie sich die Profis darauf vorbereiten. Gleichzeitig gibt Baumann Tipps, was ein Amateur- oder Hobbysportler angesichts der hohen Temperaturen wie sie derzeit herrschen, tun kann

Wie gefährlich ist Radfahren bei 40 Grad und darüber?

Natürlich ist es angenehmer und weniger gefährlich eine Etappe bei 25 Grad Celsius zu bestreiten als bei 40. Aber die Profiradsportler können in der Regel gut mit der Hitze umgehen. Das sind Leistungssportler, die sich in der Regel viele Jahre auf solche Verhältnisse vorbereiten und ihren Biorhythmus darauf eingestellt haben.

Wieviel trinken die Fahrer in solchen Situationen, auch angesichts der großen Hitze. Im Fernsehen wurde berichtet, dass einzelne Fahrer bis zu 20 Liter pro Tag trinken. Das muss der Körper ja auch erst mal bewältigen.

So viel ist es nicht. Aber im Schnitt trinken die Fahrer bei einer Berg-etappe im Schnitt einen bis eineinhalb Liter pro Stunde. Bei fünf Stunden Fahrzeit sind das - je nach Fahrer, der eine trinkt etwas mehr, der andere weniger - fünf bis acht Liter pro Etappe. Vielleicht auch mal zehn. Das ist aber schon ordentlich. Dazu passen die Betreuer den Glukose- und Salzgehalt in den Getränken an.

Welche Mittel, der Hitze zu begegnen gibt es sonst noch außer viel zu trinken. Stichwort Kühlwesten, Eis.

Vor dem Start tragen die Fahrer Kühlwesten, die die Körpertemperatur herunterkühlen, während des Rennens erlauben das die Statuten der UCI nicht. Da gibt es dann einfachere Mittel. Man legt sich eine mit Eis gefüllte Socke in den Nacken oder einen mit Eis gefüllten Beutel und das Eis schmilzt dann und kühlt so den Körper. Denn geht die Körpertemperatur über 39 Grad, droht ein Hitzschlag. Außerdem gibt es inzwischen Messgeräte, die ich an den Pulsmesser um die Brust anbringen und mit denen ich meine Körpertemperatur überprüfen kann.

In den einzelnen Etappen sind immer wieder Fahrer zu sehen, die an einer Art Wassereis in Plastikverpackung gelutscht haben. Sah fast aus wie das berühmte 15-Pfennig-Eis aus unserer Jugend in den Siebzigern...

Ja. Das kann durchaus mal ein Wassereis sein oder eben ein gefrorenes Gel. Energieriegel kriegen die Fahrer bei diesen Temperaturen etwas schwerer runter.

Lässt sich der Flüssigkeitsverlust ausgleichen? Und was macht man mit dem Essen? Ich kann mir vorstellen, dass man bei 40 Grad keine große Lust hat, die Unmengen, die man eigentlich braucht, zu essen.

Es ist wichtig, viel zu trinken, denn schon zwei Prozent Flüssigkeitsverlust führen dazu, dass man dehydriert. Aber generell kann man sagen, dass man es während der Etappe nicht schafft, alles wieder auszugleichen. Wiegt man die Fahrer nach der Zielankunft, stellt man fest, dass sie abgenommen haben. Es ist noch immer so, dass vor den Etappen morgens Nudeln oder Reis gegessen werden, Kohlenhydrate, trocken oder mit Tomatensauce. Nach den Etappen gibt es dann ein normales Büffet, auch mal mit Fleisch. Nur eben sehr viel. Ein Fahrer verbraucht bei einer schweren Etappe 1000 Kalorien pro Stunde. Generell muss man sagen, dass man unterscheiden muss zwischen Ernährung bei Rennen oder im Training. Für die Ernährung bei Rennen wäre das nicht gut, was sonst normal gut ist. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Müsli oder so. Das gibt es während der Rennen nicht.

Welche Rolle spielen andere Komponenten: Fahrtwind? Ist es eine trockene Hitze? Oder herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit?

Generell lässt sich sagen, dass 40 Grad trocken - wie sie jetzt in Südfrankreich herrschen - besser ist als 40 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und zum Fahrtwind: Natürlich sind 40 Grad Celsius auf dem Rennrad nicht so schlimm wie 40 Grad beim Laufen, wie zum Beispiel beim WM-Marathon vor drei Jahren in Doha, als die Sportler reihenweise Probleme hatten. Auf dem Rad kühlt der Fahrtwind etwas, das ist selbst berghoch auf dem Rad besser als auf der Laufstrecke.

Gibt es - auch bei der Tour - Typen, die mit Hitze unterschiedlich klar kommen? Wer ist denn aus Deutschland ein Fahrer, der mit Hitze gut umgehen kann: Wie wird beispielsweise der derzeitige Bergkönig Simon Geschke damit fertig?

Ja, Simon Geschke ist ein Fahrer, der mit Hitze besser klar kommt. Das beweist er ja derzeit. Auch Lennard Kämna ist so ein Fahrer, der mit heißen Temperaturen gut umgehen kann. Wie auch Tony Martin.

Kann man sich auf die Hitze vorbereiten, in dem man beispielsweise unter Hitze trainiert? Was heißt das für Hobby- oder Amateursportler?

Ja, natürlich kann man sagen, dass sich ein Sportler leichter tut, wenn er schon mal unter Hitze trainiert hat. Tony Martin hat vor den Spielen in Rio in seinem beheizten Bad bei laufender Dusche auf der Rolle trainiert. Nur: Generell lässt sich sagen, dass der Effekt schnell verfliegt, der Effekt eines „Hitze-Trainingslagers“ von überschaubarer Dauer ist.

Aber: Hitze kann ich trainieren - auch als Hobbysportler. Wenn ich weiß, ich habe einen Lauf, ein Spiel unter großer Hitze, bringt es natürlich etwas, wenn ich in der Hitze schon mal was gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich in der Mittagshitze rausgehe und voll laufe. Aber mal nach draußen gehen, ein bisschen antesten...

In unserer Region beginnt ja jetzt wieder die Fußballsaison. Am Wochenende finden Vorbereitungsturniere und WFV-Pokalspiele statt. Was kann man einem Hobbysportler raten? Was kann der Normalo-Sportler angesichts der Hitze tun, der ja wahrscheinlich nicht so fit ist wie ein Profi-Radsportler?

In der Regel kann man den Umgang mit dem Klima lernen. Viel trinken ist auf jeden Fall wichtig. Und auch für die Kühlung kann jeder selbst sorgen, auch als Hobbysportler. Generell kann man sagen, dass Hobby- und Amateursportler stärker gefährdet sind, als Leistungssportler wie die Tour-de-France-Fahrer, die Erfahrung mit Hitze haben. Man sollte als Hobbysportler mit den Verhältnissen vernünftig umgehen und sich an die Hitze herantasten, langsam ein Gefühl dafür aufbauen. Wie gesagt: Man kann schon mal in der Mittagshitze rausgehen.

Und wann waren Sie selbst zuletzt bei der Tour dabei?

Ich war unter anderem beim Start der Tour in Düsseldorf dabei, beim Grand Départ 2017. Oder 2020, beim Bergzeitfahren auf die Planches des Belles Filles, als Primoz Roglic gegen Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot am vorletzten Tag verloren hat. Roglic tat mir Leid, das ist ein sehr bodenständiger, angenehmer Mensch, ein toller Typ mit einer interessanten Geschichte: Vom Skispringer zum Radprofi.