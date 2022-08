Historische Tour durch die Stadt

Eine kulinarische Stadtführung gibt es am 26. August in Bad Saulgau. In drei Gaststätten werden ausgesuchte Schlemmereien serviert, dazwischen gibt es viele Informationen rund um die Geschichte und Kultur von der Stadt, heißt es in einer Pressemeldung. Startpunkt ist am Stadtmuseum in Bad Saulgau. Die Kosten betragen 49 Euro pro Teilnehmer, Kurgäste zahlen 45 Euro. Eine Mindestteilnehmerzahl von sechs muss erreicht werden, eine verbindliche Voranmeldung und Bezahlung ist bis Donnerstag, 25. August, bei der Tourist-Information Bad Saulgau möglich, Telefon 07581 / 20 09 40.