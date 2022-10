Hirntumor: Mutter sucht barrierefreie Wohnung für ihren schwerkranken Sohn

Daniela S. aus Hochberg sucht für sich, ihre beiden Söhne Romeo und Noah sowie zwei Therapiehunde seit Monaten erfolglos ein neues Zuhause in der Umgebung von Bad Saulgau. Jetzt läuft der alleinstehenden Mutter bei der Wohnungssuche die Zeit davon, denn Romeo leidet an einem Tumor im Gehirn. Wie und warum sie für ein neues und bezahlbares Zuhause kämpft?

Die Schnur ist über die gesamte Breite des Wohnzimmers gespannt. Mit Wäscheklammern sind Karten und Bilder mit Wünschen für Romeo zu seinem 12. Geburtstag aufgereiht. „Von deiner Mutter habe ich erfahren, was für ein einzigartiger, wunderbarer Junge du bist“, schreibt eine Gratulantin.

In direkter Nachbarschaft zu dieser handschriftlich formulierten Geburtstagskarte hängen lustige Zeichnungen, viele der bunten Bilder haben eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einem Kuscheltier, das Romeo besonders gern mag. Der Geburtstag war im August, Daniela S. hatte einen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook gestartet. Die Resonanz war riesig. „Das ist so schön, das haben wir jetzt einfach mal hängen lassen“, sagt die alleinerziehende Mutter.

Pummelig bei der Geburt

Möglichst viele Erinnerungen an Romeo aufbewahren. Das ist es, worauf es Daniela S ankommt. Seit seinem fünften Lebensjahr wissen die Eltern, dass der Junge an einem Tumor am Stammhirn leidet. Daniela S. zeigt sauber eingeordnete Fotos. Pummelig sei er bei der Geburt gewesen. Dagegen zeigt das erste Foto einen schmächtigen Dreijährigen. Eine Freundin musste Kleider nähen, weil ihm Sachen von der Stange nicht passten.

Dann wieder ein Abschiedsfoto vom Kindergarten, auf dem Romeo immer noch dünn ist, aber irgendwie gut zu den anderen passt. Schmächtig zwar, aber reif für die Schule.

„Wenn er einmal 200 oder 300 Gramm zugenommen hatte, da waren wir schon glücklich.“

Damals stand die Diagnose fest. Es war eine der kurzen Zeitspannen, in denen die Familie wieder Hoffnung schöpfte.

Odyssee zu den Ärzten

„Wir haben einen Weg hinter uns, der nicht gewöhnlich ist und den man keinem wünscht“, sagt Daniela S. Nach einer normalen Spontangeburt nahm Romeo mit sieben oder acht Monaten nicht mehr zu, mit einem Jahr begann er, Gewicht zu verlieren.

Es folgte eine Odyssee zu Ärzten, in Kliniken mit vielen stationären Aufenthalten, auch zu Heilpraktikern und Gesundbetern. Die Familie wollte nichts unversucht lassen. Die Ärzte checkten das Verdauungssystem des Jungen, fanden nichts.

Hoffnung auf Heilung

Die gravierende Diagnose Tumor im Stammhirn nahm Daniela S. nach Jahren der Ungewissheit sogar mit Erleichterung auf. „Wir hatten etwas gefunden, was für diese fünf Jahre Leidensweg verantwortlich ist.“ Die Ärzte machten damals Hoffnung auf Heilung.

Vor wenigen Monaten, nach siebenjährigem Kampf gegen den Tumor, nach vielen Operationen, zwei langen Phasen der Chemotherapie, schweren Folgeerkrankungen, Phasen der Hoffnung und Enttäuschung, hat der Tumor erneut angefangen zu wachsen. Weder die Mutter noch Romeo wollen eine weitere Operation oder Chemotherapie mit ungewissem Ausgang auf sich nehmen.

Betreuung durch den Kinderhospizdienst

„Irgendwann kann man einfach nicht mehr“, sagt die Mutter. Die Situation belaste die ganze Familie und die Geschwister. Vor allem der zweite Sohn, der 14-jährige Noah, komme immer wieder zu kurz bei seinen Wünschen. Die Mutter weiß das.

Bei Romeo sind inzwischen 100 Grad Schwerbehinderung und der zweithöchste Pflegegrad vier anerkannt. Inzwischen unterstützt der ambulante Kinderhospizdienst der Caritas Biberach-Bad Saulgau die Mutter bei der Betreuung des schwerkranken Jungen. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hat eine gute Beziehung zu Romeo aufgebaut. Am Mittwochmorgen besucht sie Romeo in seinem Zimmer, das mit einem ganzen Heer von Kuscheltieren ausgestattet ist.

Am besten mit Garten

In dieser Phase der Krankheit sucht Daniela S. ein kleines barrierefreies Häuschen, das sie mieten kann. Romeo wird wohl irgendwann einen Rollstuhl brauchen. „Die medikamentöse Behandlung hat dazu geführt, dass Romeo stark zugenommen hat“. Die Mutter schafft es nicht, seinen Rollstuhl über Treppenstufen zu ziehen.

Romeo ist zudem äußerst geräuschempfindlich, Wohnen im Mehrfamilienhaus ist nach Ansicht der Mutter schwierig. Ein Garten wäre schön. Als ausgebildete Kräuterfachfrau wünscht sich Daniela S. ein solches Refugium für den Kräuteranbau.

Ihr derzeitiges Haus in Hochberg ist zu groß. Hierhin ist Daniela S. mit den beiden Söhnen nach der Trennung von ihrem Mann gezogen, während die gemeinsame Tochter beim Vater in der Bodensee-Region geblieben ist. Noah geht in Bad Saulgau zur Schule, fühlt sich dort mit seinen Freunden wohl. Hier möchte er bleiben.

Starker Wille

Daniela S. wünscht sich ein Zuhause für die verbleibende Zeit zu dritt. „Ich hätte so gern, dass wir in ein Haus ziehen können, wo wir diese Zeit der gemeinsamen Erinnerungen aufbewahren können“, sagt die Mutter. Ein Ort, der an Romeo erinnert, der so gern in der Küche und im Garten hilft, trotz Krankheit ganze Berge von Kartoffeln schält, einen unheimlichen Willen hat, der die beiden Hunde liebt und am liebsten mit Kettcar und den Hunden spazieren geht.

Aber irgendwann werde er „die Dimension wechseln“, sagt die Mutter, werde nicht mehr da sein. Sie wünscht sich diesen Platz der Erinnerung. Sie freut sich aber auch, wenn Kontakt zu gleich oder ähnlich Gesinnten zustande kommen könnte. Über diverse Internet-Portale hat Daniela S. nach etwas Passendem gesucht. Bislang ohne Erfolg. Nun hofft sie, dass über die Zeitung jemand helfen kann.

Wer Daniela S. bei der Suche nach Wohnraum helfen kann, kann Kontakt über die Caritas-Geschäftsstelle in Bad Saulgau aufnehmen, Telefon 07581/90 64 96 21. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Nachrichten können auch auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.