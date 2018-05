Hinweis führt Polizei zum Unfallflüchtigen

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei am Freitag auf die Spur eines Unfallflüchtigen geführt. Der Unfall hatte sich auf der Bundesstraße 311 bei Ertingen ereignet.

Der Verkehrsteilnehmer beobachtete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.40 Uhr, wie ein Autofahrer kurz nach der Tunnelausfahrt in Ertringen nach rechts auf den Seitenstreifen geriet und dort in die Leitplanken fuhr. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das beschädigte Auto und der Fahrzeughalter konnten an der Wohnanschrift im Bereich des Polizeireviers Bad Saulgau angetroffen werden. Zunächst leugnete der Tatverdächtige die Fahrt, räumte später aber ein, der Unfallverursacher zu sein. Da er unter Alkoholeinfluss stand, veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Den Sachschaden an den Leitplanken beziffert die Polizei mit rund 2500 Euro, den am Auto mit rund 3000 Euro.