Hinter der Begabung stecken Kinder mit Gefühlen

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ heißt das Theaterstück, das wenige Tage vor Abschluss der diesjährigen Frederick-Lesewochen in der Stadtbibliothek Bad Saulgau auf dem Programm gestanden hat. Schon der Titel lässt erahnen, dass es dabei nicht nur um heiteren Klamauk geht. Mit ansteckender Spielfreude und hoher Professionalität gelingt es den Protagonisten, die abenteuerliche Geschichte mit größtmöglicher Leichtigkeit auf die kleine Bühne zu bringen.

„Ich bin ein tiefbegabtes Kind“, sagt Rico gleich zu Beginn. In seinem Kopf gehe es „manchmal so durcheinander wie in einer Bingotrommel“. Rico hält sich für weniger schlau als die anderen, geht in ein „Förderzentrum“ und lebt mit seiner Mutter zurückgezogen in einem Berliner Hochhaus. Doch schnell wird klar, dass Rico ausgestattet ist mit einer Fülle an Stärken und Fähigkeiten. Er hat eine ausgeprägte Beobachtungsgabe, detektivischen Scharfsinn, ist neugierig und feinsinnig, einfach ein kluges Kerlchen.

Das zeigt sich spätestens dann, als er den „hochbegabten“ Oskar trifft. „Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist?“, fragt der wenig zimperlich und entpuppt sich bald als sehr ängstlicher Junge, der zur Sicherheit immer einen Helm trägt. Die Beiden freunden sich an und ergänzen sich in ihren jeweiligen Persönlichkeitsstrukturen. Auch dann, als es darum geht, Mister 2000 – den schlauesten Kindesentführer aller Zeiten – dingfest zu machen.

Da wird es an manchen Stellen etwas gruselig. Etwa, wenn die merkwürdigen Schatten im Hinterhaus oder der Entführungsvorgang detailliert erklärt werden. Matthias Happach und Paulina Pawlik von der Jungen Württembergischen Landesbühne Esslingen gelingt es durchgängig, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen, die Spannung aufrechtzuerhalten und den teils schweren Themen, wie etwa die Krebserkrankung des Onkels, Gewicht zu nehmen.

Hoch- und Tiefbegabung

Das Stück fordert nicht zuletzt dazu auf, sich mit Ricos und Oskars sogenannter Tief- und Hochbegabung auseinanderzusetzen. Die Klassenlehrer Nina Schlichte und Frederik Söder diskutieren im Anschluss darüber, ob das Stück – zumindest für den einen oder anderen Schüler – möglicherweise in der nächsten Klassenstufe besser angesiedelt gewesen wäre. Den Schülern Moritz und Pia hat es gefallen. Auch wenn sie sich mit Hoch- und Tiefbegabungen noch nicht auseinandergesetzt haben. „Tiefbegabt sein heißt, wenn man zum Beispiel Sachen schnell vergisst“, so Pia. Die Klassenlehrer nehmen das Stück zum Anlass, im Anschluss mit den Kindern ausführlich darüber zu sprechen.

Als Vorlage für das Theaterstück diente das gleichnamige Kinderbuch von Andreas Steinhöfel. Der erhielt dafür im Jahr 2009 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Vor allem wegen der, so die Jury, gelungenen „Milieuschilderungen“. „Der Krimi“ sei lediglich ein „gut gemachtes und amüsantes Beiwerk“.